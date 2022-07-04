PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gönül bağı var! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nda bölücü faaliyetleri masumlaştırma çabası

Terör örgütü ile göbek bağı olan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi geçtiğimiz gün yapıldı. Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.
Rezil görüntülere sahne olan kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açılmaya çalışıldı. Salonda, terör örgütü elebaşı için destek sloganları da atıldı.
Çok sayıda kişi gözaltına alınırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise tepki çeken skandal bir açıklama geldi.
BÖLÜCÜ FAALİYETLERİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sarı, kırmızı, yeşil... Yüz yıllardan beri kadim Kürt uygarlığının ve halklarının renklerindendir. Bu renklere olan alerjinizden artık kurtulun. Gözaltılara, yargılamalara son verin!" ifadelerini kullandı.