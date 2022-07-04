PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gönül bağı var! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nda bölücü faaliyetleri masumlaştırma çabası

Terör örgütü ile göbek bağı olan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi geçtiğimiz gün yapıldı. Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.



Rezil görüntülere sahne olan kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açılmaya çalışıldı. Salonda, terör örgütü elebaşı için destek sloganları da atıldı.