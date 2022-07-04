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    • 05.07.2022 00:54
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    • 05.07.2022 01:09
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    PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gönül bağı var! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nda bölücü faaliyetleri masumlaştırma çabası

    PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gönül bağı kurup, terörist cenazelerinde boy gösteren CHP'li Sezgin Tanrıkulu, büyük bir skandala imza attı. HDP'nin rezil görüntülere sahne olan bebek katili Öcalan'ın posterinin açıldığı kongresini görmezden gelen Tanrıkulu, bölücü faaliyetleri masumlaştırmaya kalkıştı.

    CHP’den bölücü faaliyetleri masumlaştırma çabası!

    Terör örgütü ile göbek bağı olan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi geçtiğimiz gün yapıldı. Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.

    Rezil görüntülere sahne olan kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açılmaya çalışıldı. Salonda, terör örgütü elebaşı için destek sloganları da atıldı.



    Çok sayıda kişi gözaltına alınırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise tepki çeken skandal bir açıklama geldi.



    BÖLÜCÜ FAALİYETLERİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sarı, kırmızı, yeşil... Yüz yıllardan beri kadim Kürt uygarlığının ve halklarının renklerindendir. Bu renklere olan alerjinizden artık kurtulun. Gözaltılara, yargılamalara son verin!" ifadelerini kullandı.



        HADSİZLİĞİNE TEPKİ YAĞDI
        Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu'nun bu hadsizliği büyük tepkiyle karşılandı.

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        Haberler Güncel PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gönül bağı var! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nda bölücü faaliyetleri masumlaştırma çabası
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