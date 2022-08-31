Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda dünyaya mesaj gönderdi: Türkiye’yi kimse engelleyemez

30 Ağustos Zafer Bayramı, dün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam Külliye'de resepsiyon verdi. 30 Ağustos-Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı:

Geçtiğimiz hafta zaferimizin 951. yılının coşkusunu yaşamıştık. Ardından Büyük Taarruz'un zaferlerinin gururunu paylaştık. Bugün (dün) ise Büyük Taarruz'un son aşaması olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değildir. F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.

ABD'nin S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz.

Türkiye kendine yakışanı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Bunu herkes bilsin. Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez.