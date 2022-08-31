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    Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda dünyaya mesaj gönderdi: Türkiye’yi kimse engelleyemez

    Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda dünyaya mesaj gönderdi: Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye’nin inşasını, ne müstevilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir...

    Türkiye’yi kimse engelleyemez

    30 Ağustos Zafer Bayramı, dün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam Külliye'de resepsiyon verdi. 30 Ağustos-Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı:
    Geçtiğimiz hafta zaferimizin 951. yılının coşkusunu yaşamıştık. Ardından Büyük Taarruz'un zaferlerinin gururunu paylaştık. Bugün (dün) ise Büyük Taarruz'un son aşaması olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.
    Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değildir. F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.
    ABD'nin S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz.
    Türkiye kendine yakışanı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Bunu herkes bilsin. Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez.



    Erdoğan, Yunanistan'ın Türk F-16'larına S-300'le radar kilidi atmasına sert tepki gösterdi. "Bu düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur" dedi.



    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki geceye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de katıldı.



        DÜNYANIN EN BÜYÜK ORKESTRASINDAN TARİHİ KONSER
        30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yılı kapsamında Külliye'de görkemli bir konser verildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi. Konser, bir askerin bestelediği "Canım Türkiyem" adlı eseri tüm orkestranın icrasıyla sona erdi. Toplam 3 bin kişinin katıldığı konser, büyük görsel şölene sahne oldu.

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