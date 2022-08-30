30 Ağustos konserinde duygusal anlar: Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede 'Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı" gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan program kapsamında düzenlen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Program sanatçı Gülay'ın şarkılarıyla başladı. Hey Onbeşli ve Çanakkale Türküsü'nü seslendiren Gülay'ın perfomansı konukları oldukça duygulandırdı. Başkan Erdoğan'ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İlerleyen dakikalarda sahneye çıkan Mehteran Takımı'nın marşlarına Başkan Erdoğan'ın da eşlik ettiği kameralara yansıdı.
30.08.2022 22:22 - Son Güncelleme: 30.08.2022 23:29
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.