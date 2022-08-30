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Haberler Güncel 30 Ağustos konserinde duygusal anlar: Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

30 Ağustos konserinde duygusal anlar: Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede 'Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı" gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan program kapsamında düzenlen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Program sanatçı Gülay'ın şarkılarıyla başladı. Hey Onbeşli ve Çanakkale Türküsü'nü seslendiren Gülay'ın perfomansı konukları oldukça duygulandırdı. Başkan Erdoğan'ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İlerleyen dakikalarda sahneye çıkan Mehteran Takımı'nın marşlarına Başkan Erdoğan'ın da eşlik ettiği kameralara yansıdı.

30.08.2022 22:22 - Son Güncelleme: 30.08.2022 23:29
30 Ağustos konserinde duygusal anlar: Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri düzenlendi.

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30 Ağustos konserinde duygusal anlar: Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri | VİDEO

30 Ağustos konserinde duygusal anlar: Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.

30 Ağustos konserinde duygusal anlar: Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

30 Ağustos konserinde duygusal anlar: Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.

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