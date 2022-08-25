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    • Güncel
    • 25.08.2022 12:03
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    • 25.08.2022 12:25
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    Siyasi fırsatçı 'Bay Kemal'in manipülasyonu yine patladı: Bakan Nebati'den 2. tokat

    Siyasi fırsatçılığa soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin adımlarını takip ederek manipülasyon yapmaktan çekinmiyor. Dün akşam saatlerinde 'borçlarınız ödemeyin' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'na, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'dar gelirliler için hazırlanan 2 paketi' hatırlatarak gerekli cevabı vermişti. Aldığı cevabın üstüne çıkmaya çalışan Kılıçdaroğlu bu kez EYT ve öğretmenleri diline doladı. Bu manipülatif girişim de yine Bakan Nebati tarafından boşa çıkarıldı.

    ’Bay Kemal’in manipülasyonu yine patladı

    Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, fırsat kollayan siyasi manipülatörlük çabaları, ekonomiyi ve vatandaşın cebini rahatlatacak adımları da tehdit ediyor. Daha önce vatandaşlara otomobil almayın çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, bu kez de 'borçlarınızı ödemeyin' paylaşımında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu skandal ve siyasi fırsatçılık kollayan açıklamaya gerekli karşılığı verdi.

    FÜTURSUZ SALDIRILAR VE ÇARPITMALAR
    Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Borçlarınızı ödemeyin" sözlerine tepki göstererek "Fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz" dedi.

    Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

    Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız.

    Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.

    2 DESTEK PAKETİNDEN ÖNCE AÇIKLADI
    Altı boş vaatlerinizle yaptığınız "araba almayın" çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de "borçlarınızı ödemeyin" diyorsunuz.

    Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz.

        Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

        LAFLA DEĞİL, İCRAATLARIMIZLA KONUŞUYORUZ
        Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

        MANİPÜLASYONDA ISRAR
        Kılıçdaroğlu aldığı cevapları hazmedemeyerek bugün bir kez daha Bakan Nebati'yi ve AK Parti'nin açıkladığı destek paketlerini hedef aldı. Bu kez boşa düşmemek adına EYT sorunu ve öğretmenleri öne süren Kılıçdaroğlu'nun çabası Bakan Nebati'nin yorumlarıyla bir kez daha gerekli karşılığı aldı.

        'Bay Kemal' Twitter adresinden şu paylaşımda bulundu:
        Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım...

            BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN
            Kılıçdaroğlu'nun manipülatif ve siyasi fırsatçılık kokan paylaşıman Bakan Nebati'den net cevap geldi:
            Sayın @kilicdarogluk, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığımızla birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.

            Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve Öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin.

            'OTOMOBİL ALMAYIN' ÇAĞRISI
            Bay Kemal, daha önce de vatandaşlara 'ÖTV'yi sıfırlayacağım' yalanıyla 'otomobil almayın' çağrısında bulunmuşu.

                Manipülatif çağrısının ardından, Özel Tüketim Vergisi genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanınması kararı, Kılıçdaroğlu'nun peşinden koştuğu siyasi fırsatçılık oyununu deşifre etmişti.

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