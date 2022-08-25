Siyasi fırsatçı 'Bay Kemal'in manipülasyonu yine patladı: Bakan Nebati'den 2. tokat

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, fırsat kollayan siyasi manipülatörlük çabaları, ekonomiyi ve vatandaşın cebini rahatlatacak adımları da tehdit ediyor. Daha önce vatandaşlara otomobil almayın çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, bu kez de 'borçlarınızı ödemeyin' paylaşımında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu skandal ve siyasi fırsatçılık kollayan açıklamaya gerekli karşılığı verdi.
FÜTURSUZ SALDIRILAR VE ÇARPITMALAR
Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Borçlarınızı ödemeyin" sözlerine tepki göstererek "Fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz" dedi.
Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız.
Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.
2 DESTEK PAKETİNDEN ÖNCE AÇIKLADI
Altı boş vaatlerinizle yaptığınız "araba almayın" çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de "borçlarınızı ödemeyin" diyorsunuz.
Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz.