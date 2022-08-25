Siyasi fırsatçı 'Bay Kemal'in manipülasyonu yine patladı: Bakan Nebati'den 2. tokat

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, fırsat kollayan siyasi manipülatörlük çabaları, ekonomiyi ve vatandaşın cebini rahatlatacak adımları da tehdit ediyor. Daha önce vatandaşlara otomobil almayın çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, bu kez de 'borçlarınızı ödemeyin' paylaşımında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu skandal ve siyasi fırsatçılık kollayan açıklamaya gerekli karşılığı verdi.

FÜTURSUZ SALDIRILAR VE ÇARPITMALAR

Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Borçlarınızı ödemeyin" sözlerine tepki göstererek "Fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz" dedi.