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    • 30.08.2022 23:17
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    Başkan Erdoğan, Bosna için 'Evlad-ı Fatihan' dedi Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını anlattı: 'Bu topraklar Türkiye'ye emanet'

    30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şanına yaraşır bir şekilde kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kahraman ordumuzun yurt dışında görev icra ettiği noktalara canlı bağlantı gerçekleştirdi. Bosna Hersek'teki Mehmetçik ile konuşan Başkan Erdoğan merhum Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını anlattı. Erdoğan, "İzzetbegoviç’in ölümünden bir gün önce onu ziyaret ettiğimde, bu toprakların Türkiye’ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda, babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açılmaya başladı" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan’dan duygulandıran ’İzzetbegoviç’ anısı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte söz aldı.

    Başkan Erdoğan'dan duygulandıran 'Aliya İzzetbegoviç' anısı

    Konuşmasının bir bölümünde, yurt dışında görev yapan Türk askerleri ile konuşan Erdoğan; Azerbaycan, Katar, Libya, Somali ve son olarak da Bosna Hersek'e bağlantı kurdu.



    "ORASI EVLAD-I FATİHAN"
    Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Mustafa Büyükköroğlu'nun konuşmasının ardından, Bosna'nın Türkiye için önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan'ın ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç ile bir anısı, dinleyenleri duygulandırdı.

    Türk askerine, "Malum bulunduğunuz yer rastgele bir yer değil. Orası Evlad-ı Fatihan." diye seslenen Erdoğan, Aliya İzzetbegovic'in ölümünden bir gün önce yaptığı ziyarette, yaşadıklarını anlattı.



    "BU TOPRAKLAR TÜRKİYE'YE EMANET"
    İzzetbegoviç'in kendisine, "Bu toprakların Türkiye'ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda, babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açılmaya başladı." dediğini ifade eden Erdoğan, "Bu toprakların Türkiye ile ciddi manada koordinesi olması gerektiğini söyledi." diye konuştu.



        "TÜRKİYE ORADAKİ İNSANLAR İÇİN YEDİ EMİNDİR"
        Türk askerinin çok önemli bir görevi icra ettiğini ifade eden Erdoğan, "Şahsınızda tüm askerlerimize Allah'tan güç kuvvet temenni ediyorum. Siz Bosna-Hersek'in güvencesi olarak orada görev icra ediyorsunuz. Ülkemizden kilometrelerce ötede bayramızı temsil eden askerlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye eman ellerde, oradaki insanlar için yedi emindir." diyerek sözlerini noktaladı.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Bosna için 'Evlad-ı Fatihan' dedi Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını anlattı: 'Bu topraklar Türkiye'ye emanet'
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