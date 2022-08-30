Başkan Erdoğan, Bosna için 'Evlad-ı Fatihan' dedi Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını anlattı: 'Bu topraklar Türkiye'ye emanet'





"BU TOPRAKLAR TÜRKİYE'YE EMANET"

İzzetbegoviç'in kendisine, "Bu toprakların Türkiye'ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda, babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açılmaya başladı." dediğini ifade eden Erdoğan, "Bu toprakların Türkiye ile ciddi manada koordinesi olması gerektiğini söyledi." diye konuştu.