Başkan Erdoğan, Bosna için 'Evlad-ı Fatihan' dedi Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını anlattı: 'Bu topraklar Türkiye'ye emanet'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte söz aldı.
Konuşmasının bir bölümünde, yurt dışında görev yapan Türk askerleri ile konuşan Erdoğan; Azerbaycan, Katar, Libya, Somali ve son olarak da Bosna Hersek'e bağlantı kurdu.
"ORASI EVLAD-I FATİHAN"
Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Mustafa Büyükköroğlu'nun konuşmasının ardından, Bosna'nın Türkiye için önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan'ın ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç ile bir anısı, dinleyenleri duygulandırdı.
Türk askerine, "Malum bulunduğunuz yer rastgele bir yer değil. Orası Evlad-ı Fatihan." diye seslenen Erdoğan, Aliya İzzetbegovic'in ölümünden bir gün önce yaptığı ziyarette, yaşadıklarını anlattı.
"BU TOPRAKLAR TÜRKİYE'YE EMANET"
İzzetbegoviç'in kendisine, "Bu toprakların Türkiye'ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda, babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açılmaya başladı." dediğini ifade eden Erdoğan, "Bu toprakların Türkiye ile ciddi manada koordinesi olması gerektiğini söyledi." diye konuştu.