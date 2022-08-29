Yunanistan'ın S-300'leri Türk F-16 uçaklarına kilitlendi! Atina'nın yalanı ortaya çıktı: Hani S-300'ler aktif değildi

Yunanistan'dan NATO Angajman Kuralları'nda 'düşmanca' olarak nitelendirilen bir hareket geldi. Rus yapımı S-300'ler 23 Ağustos günü uluslararası hava sahasında görev uçuşu yapan Türk F-16'larına 'radar kilidi' attı.
Atina, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk F-16 savaş uçaklarına yönelik tacizlerine devam ediyor. Bir haftada üçüncü Taciz yaşandı. Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu türdeki hareketler NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilirken, taciz, bir süre devam etti. Türk F-16 savaş uçakları düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.
S-300'LER AKTİF
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında büyük bir olay yaşandı. Türk jetleri, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı.
BATI'NIN ÇİFTE STANDARDI
Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırı olduğu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.