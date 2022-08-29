Yunanistan'ın S-300'leri Türk F-16 uçaklarına kilitlendi! Atina'nın yalanı ortaya çıktı: Hani S-300'ler aktif değildi

RUMLAR SİPARİŞ ETMİŞTİ

Kıbrıs Rum yönetimi, adanın güneyinde konuşlandırmak üzere 1997'de Rusya'ya 150 kilometre menzilli ve 12 rampalı ve 80 füzeli, PMU-1 tipi S-300 uçaksavar füze sistemi sipariş etmişti. Ancak Türkiye'nin kararlı tavrı karşısında, S-300'ler Kıbrıs yerine, 1999'da Girit adasına götürüldü. Yunanistan, parasını Rumların ödediği S-300'leri NATO envanterine dahil etmedi. Geçen 23 yılda sadece 26 Aralık 2013'de bir kez deneme atışı yapıldığı biliniyor.

RADARLAR AKTİF

Buna karşın Yunan medyasında yine geçen sürede S-300'lerin radarlarının, bazen aktif hale getirildiği haberleri yer aldı. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz'de 2010-2015 döneminde bazı Yunan-İsrail ortak askeri tatbikatlarında, İsrail savaş uçaklarının eğitimi için Girit'teki S-300 radarlarının aktif hale getirildiği ileri sürüldü. Ayrıca, bazı Yunan tatbikatlarında da radarların devreye sokulduğu iddiaları zaman zaman gündeme geldiyse de, Yunan yetkililer bu haberleri hiçbir zaman doğrulamadı.