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    • 29.08.2022 09:22
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    • 29.08.2022 09:35
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    Yunanistan'ın S-300'leri Türk F-16 uçaklarına kilitlendi! Atina'nın yalanı ortaya çıktı: Hani S-300'ler aktif değildi

    Yunanistan, yine Ege'de görev uçuşu yapan Türk F-16'larını taciz etti. Bu sefer taciz, S-300 Hava Savuma Sistemi'nin Türk jetlerine kilitlenmesi ile gerçekleşti. Bu olay, Yunanistan'ın yalanını da ortaya çıkardı. Çünkü Atina, S-300'leri aktif hale getirmediğini söylüyordu.

    Yunanistan’ın S-300 yalanı ortaya çıktı

    Yunanistan'dan NATO Angajman Kuralları'nda 'düşmanca' olarak nitelendirilen bir hareket geldi. Rus yapımı S-300'ler 23 Ağustos günü uluslararası hava sahasında görev uçuşu yapan Türk F-16'larına 'radar kilidi' attı.

    Atina, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk F-16 savaş uçaklarına yönelik tacizlerine devam ediyor. Bir haftada üçüncü Taciz yaşandı. Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu türdeki hareketler NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilirken, taciz, bir süre devam etti. Türk F-16 savaş uçakları düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

    S-300'LER AKTİF
    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında büyük bir olay yaşandı. Türk jetleri, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı.

    BATI'NIN ÇİFTE STANDARDI
    Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırı olduğu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

        YUNANİSTAN İNKAR ETTİ
        Atina yönetimi, Girit adasındaki S-300 füzelerinden radar kilidi atıldığını inkâr etti. Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları ile askeri kaynaklar, "Türk medyasında değinilen gün ve saate S-300 füze sisteminin aktif duruma getirilmediğini, ayrıca söz konusu günde herhangi bir NATO tatbikatının da yapılmadığını" ileri sürdü.

        RUMLAR SİPARİŞ ETMİŞTİ
        Kıbrıs Rum yönetimi, adanın güneyinde konuşlandırmak üzere 1997'de Rusya'ya 150 kilometre menzilli ve 12 rampalı ve 80 füzeli, PMU-1 tipi S-300 uçaksavar füze sistemi sipariş etmişti. Ancak Türkiye'nin kararlı tavrı karşısında, S-300'ler Kıbrıs yerine, 1999'da Girit adasına götürüldü. Yunanistan, parasını Rumların ödediği S-300'leri NATO envanterine dahil etmedi. Geçen 23 yılda sadece 26 Aralık 2013'de bir kez deneme atışı yapıldığı biliniyor.

        RADARLAR AKTİF
        Buna karşın Yunan medyasında yine geçen sürede S-300'lerin radarlarının, bazen aktif hale getirildiği haberleri yer aldı. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz'de 2010-2015 döneminde bazı Yunan-İsrail ortak askeri tatbikatlarında, İsrail savaş uçaklarının eğitimi için Girit'teki S-300 radarlarının aktif hale getirildiği ileri sürüldü. Ayrıca, bazı Yunan tatbikatlarında da radarların devreye sokulduğu iddiaları zaman zaman gündeme geldiyse de, Yunan yetkililer bu haberleri hiçbir zaman doğrulamadı.

        Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi.

        Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

        Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi | Video

        AKTİF OLARAK KULLANILIYOR
        Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

            NATO'YA GÖRE 'DÜŞMANCA HAREKET'
            NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

            İLK TACİZ DOĞU AKDENİZ'DE
            Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

            EGE ÜZERİNDE İKİNCİ RADAR TACİZİ
            Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi.

                23 YIL ÖNCE TEDARİK ETTİLER
                Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.

                KIBRIS YERİNE GİRİT'E KONUŞLANDIRDI
                Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1997-1998'de Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı.

                İLK OLARAK 2013'TE DENEDİ
                Yunanistan'ın ilk denemesini 2013'teki "White Eagle" tatbikatında yaptığı yaklaşık 80 mil menzilli S-300 hava savunma sisteminin 4 sistem ve 8 fırlatma rampası bulunuyor.

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                Haberler Güncel Yunanistan'ın S-300'leri Türk F-16 uçaklarına kilitlendi! Atina'nın yalanı ortaya çıktı: Hani S-300'ler aktif değildi
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