Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.08.2022 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2022 09:24
    ABONE OL

    30,31 Ağustos hava durumu! O tarihte geliyor.. İstanbullular dikkat! Sağanak yağış kapıda! Meteoroloji il il uyardı!

    Salı gününden itibaren yurdun kuzey batısında ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek.

    takvim.com.tr
    İstanbullular dikkat! Sağanak yağış kapıda! Meteoroloji il il uyardı! O tarihte geliyor..

    Sağanak yağışlar geri geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki, bu hafta yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne zaman yağacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

    İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?
    İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.

    29 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
    Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
    Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    1 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
    Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    2 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
    Marmara ve Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA 18°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL 23°C, 30°C
        Az bulutlu

        KIRKLARELİ 18°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ 23°C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 23°C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 25°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA 25°C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        ADANA 25°C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 27°C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 25°C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 17°C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ANKARA 17°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA 19°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        SİVAS 13°C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU 13°C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE 17°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP 23°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK 19°C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA 16°C, 32°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN 21°C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer sağanak yağışlı

        TOKAT 17°C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON 23°C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer sağanak yağışlı

        ERZURUM 11°C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        KARS 9°C, 29°C
        Parçalı bulutlu

            MALATYA 20°C, 35°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN 14°C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR 20°C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 24°C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            MARDİN 26°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 26°C, 42°C
            Az bulutlu ve açık
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Erdoğan’ın 30 Ağustos programı belli oldu!
            Haberler Haberler 30,31 Ağustos hava durumu! O tarihte geliyor.. İstanbullular dikkat! Sağanak yağış kapıda! Meteoroloji il il uyardı!
                SON DAKİKA