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    • 28.08.2022 11:08
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    Yunanistan'dan 3. taciz: S-300 füze sisteminden Türk jetlerine radar kilidi

    Son dakika haberleri... Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü. Yunanistan son 1 ay içerisinde 3. kez Türk jetlerine yönelik taciz saldırısı gerçekleştirdi. Daha önce de Yunan F-16 uçakları, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk savaş uçaklarına radar kilidi atarak tacizde bulunmuştu.

    S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz

    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi.

    Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

    Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi | Video

    AKTİF OLARAK KULLANILIYOR
    Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

    NATO'YA GÖRE 'DÜŞMANCA HAREKET'
    NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

    İLK TACİZ DOĞU AKDENİZ'DE
    Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

        EGE ÜZERİNDE İKİNCİ RADAR TACİZİ
        Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi.

        23 YIL ÖNCE TEDARİK ETTİLER
        Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.

        KIBRIS YERİNE GİRİT'E KONUŞLANDIRDI
        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1997-1998'de Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı.

        İLK OLARAK 2013'TE DENEDİ
        Yunanistan'ın ilk denemesini 2013'teki "White Eagle" tatbikatında yaptığı yaklaşık 80 mil menzilli S-300 hava savunma sisteminin 4 sistem ve 8 fırlatma rampası bulunuyor.

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