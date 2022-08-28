Yunanistan'dan 3. taciz: S-300 füze sisteminden Türk jetlerine radar kilidi

23 YIL ÖNCE TEDARİK ETTİLER

Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.