TİP'li Ahmet Şık haddini aştı: AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Eski Türkiye’nin köpekleri havladı"

Şık, "Onlar zaten darmaduman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Parti kılığına girmiş suç örgütü diyecekler." dedi.