TİP'li Ahmet Şık haddini aştı: AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Eski Türkiye’nin köpekleri havladı"

'Bu devlet katildir, yıkılmalı' şeklindeki açıklamalarıyla devlete karşı düşmanlığını her fırsatta dile getiren ve polise saldıran Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık skandal ifadelerle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni tehdit etti.
MANGIR MEDYASINDA KONUŞTU
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın Medyascope'una çıkan Şık, millet iradesini yok saydı.
AK PARTİ'YE SKANDAL TEHDİT
Skandal ifadeler kullanan Şık, seçilmeleri durumunda muhalefeti AK Parti ve MHP'ye bırakmayacaklarını, AK Parti'nin bir suç örgütü olarak yargılanacağı tehdidinde bulundu.
Şık, "Onlar zaten darmaduman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Parti kılığına girmiş suç örgütü diyecekler." dedi.