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    • 29.08.2022 23:32
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    • 29.08.2022 23:54
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    TİP'li Ahmet Şık haddini aştı: AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Eski Türkiye’nin köpekleri havladı"

    Son dakika haberi! Daha önce 'Bu devlet katildir, yıkılmalı' şeklindeki açıklamalarıyla tepki çeken TİP Milletvekili Ahmet Şık, skandal ifadelerle AK Parti ve MHP'yi tehdit etti. İktidar olma hayalleri kuran ve seçilmeleri durumunda muhalefeti AK Parti ve MHP'ye bırakmayacaklarını, AK Parti'nin bir suç örgütü olarak yargılanacağı söyleyen Şık'a sosyal medyadan tepki yağdı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "PKK, FETÖ, DHKP-C ve türevlerini kendi nezdinde terör örgütü saymayan adama bak sen! Bu sözleri duymak şaşırtmaz bizi. Milletin 20 yıldır teveccühüne kusuyorlar kinlerini. Eski Türkiye’nin köpekleri havladı diye son 20 yıldaki irade farklı tecelli etmeyecek." dedi.

    takvim.com.tr
    Eski Türkiye’nin köpekleri havladı

    'Bu devlet katildir, yıkılmalı' şeklindeki açıklamalarıyla devlete karşı düşmanlığını her fırsatta dile getiren ve polise saldıran Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık skandal ifadelerle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni tehdit etti.


    MANGIR MEDYASINDA KONUŞTU
    ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın Medyascope'una çıkan Şık, millet iradesini yok saydı.

    AK PARTİ'YE SKANDAL TEHDİT
    Skandal ifadeler kullanan Şık, seçilmeleri durumunda muhalefeti AK Parti ve MHP'ye bırakmayacaklarını, AK Parti'nin bir suç örgütü olarak yargılanacağı tehdidinde bulundu.

    Şık, "Onlar zaten darmaduman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Parti kılığına girmiş suç örgütü diyecekler." dedi.




        GÖKTEN KEMİK YAĞMASINI BEKLEYENLER, BEKLEMEKTEN HELAK OLDU
        Skandal ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı. Şık'ın skandal açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Devlet düşmanı Ahmet Şık, "AK Parti kapatılacak, siyasi parti muamelesi yapılmayacak." şeklinde tehditler savurmuş. Gökten kemik yağmasını bekleyenler, beklemekten helak oldu. Zihniyeti bozuk Ahmet Şık da daha çok bekler!" dedi.

        ESKİ TÜRKİYE'NİN KÖPEKLERİ HAVLADI DİYE SON 20 YILDAKİ İRADE FARKLI TECELLİ ETMEYECEK
        AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "PKK, FETÖ, DHKP-C ve türevlerini kendi nezdinde terör örgütü saymayan adama bak sen! Bu sözleri duymak şaşırtmaz bizi. Milletin 20 yıldır teveccühüne kusuyorlar kinlerini. Eski Türkiye'nin köpekleri havladı diye son 20 yıldaki irade farklı tecelli etmeyecek." dedi.



        Bir vatandaş, "Bu devlet bizimse defol git ulan terörist Ahmet Şık" ifadelerini kullandı.

            Bir başka vatandaş ise, "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katilli DHKP-C'li teröristlerin pr'ni yapan Ahmet Şık "AKP bir siyasi parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak" demiş. Allah bunlara fırsat vermesin…" dedi.




            CHP YANDAŞI CUMHURİYET'TE TERÖRİST PR'I
            Şık, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinin PR'ını yapmış ve CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yayınlamıştı.

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