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    • 28.08.2022 12:09
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    Sel felaketinin vurduğu Pakistan'a dost eli! Başkan Erdoğan talimat verdi: AFAD yardıma koştu

    Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, sel felaketinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 33’e yükseldiğini duyurdu. Binlerce insan evsiz ve yardıma muhtaç durumda kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AFAD Başkanlığı, selden etkilenen Pakistan’a çadır ve insani yardım malzemesi gönderme çalışmalarına başladı.

    Sel felaketinin vurduğu Pakistan’a dost eli

    Türkiye selden etkilenen Pakistan'a yardım eli uzattı. AFAD koordinasyonunda ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
    Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ve 1000'den fazla Pakistanlı'nın hayatını kaybettiği sel afeti sonrası Türkiye, bölgeye yardım götürmek üzere harekete geçti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilecek.

    İLK YARDIMLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
    Pakistan'da selden etkilenen afetzedelere yönelik bin 120 adet aile tipi çadır, 3.000 adet gıda kolisi, 1.000 adet hijyen malzemesi ve bin adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi.

        Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti. Yardım malzemelerin gönderilmesine bugün de devam edilecek.

        ÇALIŞMALAR BUGÜN DE SÜRECEK
        İlk etapta gönderilecek 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek malzemesinden oluşan yardım malzemesinin gönderilmesi işlemine bugün de devam edilecek.

        SON 24 SAATTE 119 KİŞİ ÖLDÜ
        Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ise yaralandı.

        Sel nedeniyle 662 bin 446 ev hasar görürken, 287 bin 412 ev tamamen yıkıldı.

        Ülkede ayrıca sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 bin 451,5 kilometre yol hasar gördü, 149 köprü çöktü, 170 dükkan ise yıkıldı.

        MİLYONLAR SELDEN ETKİLENDİ
        NDMA'nın verilerine göre 5 milyon 773 bin 63 kişi selden etkilendi. Yetkililer 51 bin 275 kişinin selden kurtarıldığını, 498 bin 442 kişinin ise güvenli bölgelere sevk edildiğini bildirdi.

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        Haberler Güncel Sel felaketinin vurduğu Pakistan'a dost eli! Başkan Erdoğan talimat verdi: AFAD yardıma koştu
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