Sel felaketinin vurduğu Pakistan'a dost eli! Başkan Erdoğan talimat verdi: AFAD yardıma koştu

Türkiye selden etkilenen Pakistan'a yardım eli uzattı. AFAD koordinasyonunda ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ve 1000'den fazla Pakistanlı'nın hayatını kaybettiği sel afeti sonrası Türkiye, bölgeye yardım götürmek üzere harekete geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilecek.
İLK YARDIMLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Pakistan'da selden etkilenen afetzedelere yönelik bin 120 adet aile tipi çadır, 3.000 adet gıda kolisi, 1.000 adet hijyen malzemesi ve bin adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi.