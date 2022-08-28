Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun boğaza nazır kaçak yapısı Ekrem İmamoğlu'nun torpiline rağmen yıkıldı





Müdürlük, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Sarıyer Kaymakamlığı'na söz konusu parsel hakkında inceleme istedi. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belgeler doğrultusunda Cafer Mahiroğlu'nun villasında kaçak inşaat yapıldığını tespit etti. Müdürlük, İstanbul Valiliği'nin oluruyla 16 Ağustos'ta Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatı mühürledi. Mühürleme işleminin ardından Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatının yıkımına başlandı.