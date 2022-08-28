Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun boğaza nazır kaçak yapısı Ekrem İmamoğlu'nun torpiline rağmen yıkıldı

Cafer Mahiroğlu'nun, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde yer alan villasında kaçak inşaat yaptığı basına yansıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak inşaat hakkında işlem yapmadı. Bunun üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü harekete geçti. Söz konusu taşınmazın Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı dahilinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunduğu tespit edildi.
Müdürlük, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Sarıyer Kaymakamlığı'na söz konusu parsel hakkında inceleme istedi. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belgeler doğrultusunda Cafer Mahiroğlu'nun villasında kaçak inşaat yapıldığını tespit etti. Müdürlük, İstanbul Valiliği'nin oluruyla 16 Ağustos'ta Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatı mühürledi. Mühürleme işleminin ardından Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatının yıkımına başlandı.