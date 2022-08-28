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    AB ülkeleri Türk vatandaşlarına adeta vize ambargosu koydu! Son kurban A Spor’un başarılı sunucusu Sinem Ökten oldu

    Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına adeta vize ambargosu koydu! Son kurban ise A Spor’un başarılı programcısı Sinem Ökten oldu. İki kez başvuru yapıp ret cevabı alan ünlü sunucu, sitemde bulundu: Pasaportumda 60’a yakın damga var! Ama benim, geri döneceğimden emin olamamışlar!

    Maze’ret’e bak

    AB ülkelerinin uyguladığı vize resti, ayyuka çıktı. Avrupa'ya gitmek için başvuru yapıp ret cevabı alan vatandaşların sayısı, on binleri aştı. Kişi başı ödenen 3'er bin lira da geri alınamadı. Vatandaşların uğradığı zarar, 26 milyon euro'ya (470 milyon lira) kadar ulaştı. Avrupa ülkeleri ise 315 milyon avronun üstünde parayı ceplerine attı. Son olarak ASpor'un ünlü spikeri Sinem Ökten (32), bir türlü vize alamayan vatandaşlar arasına katıldı. Ünlü sunucu, yaşadıklarını şöyle anlattı:



    "Vize için önce Almanya'ya, sonra Fransa'ya başvurdum. İkisinden de ret geldi. Önceki vizem Almanya'dan 3 yıllıktı. O yüzden yine Almanya'dan başvurdum ama büyük bir hayal kırıklığı. Ret kararının nedeni de ilginç. 'Geri döneceğinizden emin olamadık' dediler. Pasaportumda onlarca giriş-çıkış damgası var. Spor spikeri olduğum için maçları takip etmek için 50-60 kez yurt dışına çıktım. İlk kez böyle bir problem yaşıyorum. Otellere rezervasyon yaptırıp, bilet de almıştım. Yaklaşık 20 bin TL havaya uçup gitti.



    TUR ŞİRKETLERİ ZARARDA
    İstanbul merkezli Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, eskiden haftada bir düzenledikleri İtalya turlarını iptal ya da erteleme yoluna gittiklerini söyledi. "Eskiden tek başımıza bu turları kaldırırken artık dolmadığı için birkaç acenta birleşip tur kaldırmaya başladık" dedi.



        Hikmet Doğan (57): İsveç'te yaşayan oğlumdan davetiye aldım. Vize için yaklaşık 6 saat sıra bekledim.



        Yavuz Yabaş (60): Türkiye ve Hollanda çifte vatandaşıyım. 24 Mayıs'ta vize başvurusu yaptım, 24 Ağustos'a randevu verildi. Vize almak şu anda çok sıkıntı.



        'VİZELER YETİŞMİYOR'
        Antalya merkezli Arya Gezi'nin sahibi Gürsel Tarba, "Almanya'ya düzenlenen bir turda bir hafta içinde Schengen vizesi alırdık. Şimdi 6 hafta öncesinden başvuruyoruz. Yine de yetişmiyor" dedi.

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        Haberler Güncel AB ülkeleri Türk vatandaşlarına adeta vize ambargosu koydu! Son kurban A Spor’un başarılı sunucusu Sinem Ökten oldu
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