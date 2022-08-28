AB ülkeleri Türk vatandaşlarına adeta vize ambargosu koydu! Son kurban A Spor’un başarılı sunucusu Sinem Ökten oldu





"Vize için önce Almanya'ya, sonra Fransa'ya başvurdum. İkisinden de ret geldi. Önceki vizem Almanya'dan 3 yıllıktı. O yüzden yine Almanya'dan başvurdum ama büyük bir hayal kırıklığı. Ret kararının nedeni de ilginç. 'Geri döneceğinizden emin olamadık' dediler. Pasaportumda onlarca giriş-çıkış damgası var. Spor spikeri olduğum için maçları takip etmek için 50-60 kez yurt dışına çıktım. İlk kez böyle bir problem yaşıyorum. Otellere rezervasyon yaptırıp, bilet de almıştım. Yaklaşık 20 bin TL havaya uçup gitti.