AB ülkelerinin Türkler'e uyguladığı gizli vize ambargosuna Türkiye'den "Karşı tedbir alırız" uyarısı





KLASİK BAHANELER...

Bunun üzerine Ankara, kolları sıvadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar, planlı ve kasıtlı" açıklamasını yaptı. ABD ve Avrupa ülkelerini sert dille uyardı: Personel eksikmiş, Covid'miş... Bu bahanelere inanmıyorum. İsteseler sorunu çözerler, çözülmemesi durumunda biz de karşı tedbir alacağız. Tüm bunları, seçim öncesinde AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak görüyoruz.

Adım Roket, soyadım Atar... "Roket Atar" parola olabilir diye vize vermediler!

3 yıllık Schengen, 5 yıllık İngiltere vizem vardı, şimdi 1 hafta bile alamıyorum.

Turizm barışın pasaportudur, barışa vize konulamaz.

Tonlarca banka hesabı, ruhsat, tapu gösterdim! Sonuç olumsuz!

Eşim Danimarka'da yaşıyor, 1 yılda yaptığım 2 başvuru da reddedildi.

Erasmus'a kabul edildim ama Hollanda vize vermediği için gidemedim. Haksızlık bu...

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