Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    AB ülkelerinin Türkler'e uyguladığı gizli vize ambargosuna Türkiye'den "Karşı tedbir alırız" uyarısı

    ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Türkler’e vize vermemek için “Bugün git, yarın gel” masalları uydurdu. Hatta yatırılan paralar da buhar olup uçtu! Sonunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, noktayı koydu: Bu tavır, kasıtlı... Elçileri bakanlığa çağıracağız. Düzeltmezlerse karşı tedbir alacağız.

    Sınır olduk...

    ABD ve birçok Avrupa ülkesi, Türk vatandaşlarına adeta kapıları kapadı! Vize başvurusu yapanlara, 10 hafta sonraya randevu verip "3 bin lira" gibi yüksek rakamlar aldı. Sonra da binlerce kişiye "ret" cevabı yapıştırdı! Hatta topladığı paraları cebe attı, tek kuruş iade yapmadı. Vatandaş, isyan bayrağı açtı!



    KLASİK BAHANELER...
    Bunun üzerine Ankara, kolları sıvadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar, planlı ve kasıtlı" açıklamasını yaptı. ABD ve Avrupa ülkelerini sert dille uyardı: Personel eksikmiş, Covid'miş... Bu bahanelere inanmıyorum. İsteseler sorunu çözerler, çözülmemesi durumunda biz de karşı tedbir alacağız. Tüm bunları, seçim öncesinde AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak görüyoruz.
    Adım Roket, soyadım Atar... "Roket Atar" parola olabilir diye vize vermediler!
    3 yıllık Schengen, 5 yıllık İngiltere vizem vardı, şimdi 1 hafta bile alamıyorum.
    Turizm barışın pasaportudur, barışa vize konulamaz.
    Tonlarca banka hesabı, ruhsat, tapu gösterdim! Sonuç olumsuz!
    Eşim Danimarka'da yaşıyor, 1 yılda yaptığım 2 başvuru da reddedildi.
    Erasmus'a kabul edildim ama Hollanda vize vermediği için gidemedim. Haksızlık bu...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gülşen haddini aştı! İmam Hatiplileri hedef aldı
    Haberler Yaşam AB ülkelerinin Türkler'e uyguladığı gizli vize ambargosuna Türkiye'den "Karşı tedbir alırız" uyarısı
        SON DAKİKA