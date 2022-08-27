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    • 27.08.2022 14:21
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    • 27.08.2022 14:34
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    İstanbul'da yağmur sokakları göle çevirdi

    İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan'da etkisini artıran yağış yolları adeta göle çevirdi.

    İstanbul’da yağmur sokakları göle çevirdi

    İstanbul'da her yağış sonrası yaşanan manzara yine değişmedi.

    Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası kısa süreli de olsa etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    EYÜPSULTAN'DA CADELER GÖLE DÖNDÜ
    Özellikle Eyüpsultan'da şiddetini artıran yağış caddeleri adeta göle çevirdi.

    Birçok bölgede ulaşım durma noktasına gelirken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Alibeyköy'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ilerlemekte zorlanan sürücüler bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluşturdu.

    KAZA YAŞANDI
    Bu arada, O-7 Eyüpsultan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil kaza yaptı.

    Otomobillerde maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

    Öte yandan sağanağın etkili olduğu bölgede, bazı motosiklet sürücüleri köprü altında bir araya gelerek yağışın dinmesini bekledi.

    Yağışın ardından bölgede yeniden güneş açtı.

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