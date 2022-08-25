İstanbul sular altında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise harikalar diyarında! Vatandaşın isyanını görmedi ekibine teşekkür etti

İstanbul yine sular altında kaldı. Günlerdir Meteoroloji, AFAD ve yetkililerin yaptığı uyarıların ardından kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren beklenen yağış başladı. Yağış özellikle etkisini sabahın erken saatlerinden itibaren arttırırken, yağmurun etkisiyle birlikte yine çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt Yenikent Mahallesi çivarındaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Esenyurt'ta ev ve iş yerlerini su bastı | Video
Mehmet Akbir, "20 senedir Esenyurt'tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş" dedi.
HARAMİDERE TAŞTI
etkili olan yağışlardan dolayı Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde boşaltılan evlerin bodrum katları yine suyla doldu.