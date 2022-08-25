İstanbul sular altında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise harikalar diyarında! Vatandaşın isyanını görmedi ekibine teşekkür etti

VATANDAŞ İSYANDA İMAMOĞLU İSE HARİKALAR DİYARINDA!

İstanbullu tüm bu sorunlarla uğraşırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şehir genelinde olağanüstü önlemler alındığını iddia ederek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. İstanbul'da hiçbir sorun yaşanmıyormuş gibi 6300 personelin sahada olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Şunu ifade edeyim; gerçekten gururla ifade etmek isterim ki binlerce çalışanımızla bu tür anları çok iyi deneyimlemiş ve çok doğru yerlerde çok doğru noktalarda hazır bulunan bir ekibimiz var." dedi.

İşte İmamoğlu'nun o sözlerinden öne çıkanlar | Video

Yine AKOM'la yan yana olan İstanbul su hareketlerini izlediğimiz koordinasyon merkezimiz olan İSKOM'dan yayın yapıyoruz. AKOM'u daha iyi hizmet eder hale getirici çalışmalarımız sürdüğü için sizlere buradan sesleniyoruz.

Yağışla geçen bir süreci yaşıyoruz. Dünden beri aslında İstanbul'da süren bir hava koşulu söz konusu. Bugün şiddetini biraz daha artıran bir durumda. Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımla biraz önce yaptığımız toplantıda yaklaşık 60 kiloyu bulan yağışları görmeye başladı. Özellikle Boğaz hattında Sarıyer-Beykoz hattında. Bu yağış oranına kadar yükselen bir süreci yaşıyoruz.