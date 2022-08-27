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    • Haberler
    • 27.08.2022 15:58
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    • 27.08.2022 15:58
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    Sigaraya 2 TL zam mı geldi? 27 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatlar...

    Sigara fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı.Yüzde 10 oranında uygulanan ÖTV artışıyla birlikte 1 paket sigaradan alınan vergi 1 lira 69 kuruş arttı. ÖTV zammı henüz fiyatlara yansımazken sigaraya 2 TL ile 4 TL arasında zam yapılması bekleniyor. İşte, 27 Ağustos sigara fiyatları ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sigaraya 2 TL zam mı geldi?

    Sigara fiyatlarına zam geldiği iddiasının ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte konu hakkında detaylar...

    SİGARAYA 2-4 TL ZAM GELDİ Mİ?

    ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiları gündeme geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan da sigara zammı son dakika açıklaması geldi.

    SİGARAYA ZAM SİNYALİ

    Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini duyurdu.

    Dündar, şu sözleri kullandı: "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.

        SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        Son sigara zammının ardından JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'ye yükselmişti. Yeni zammın uygulanması halinde en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselecek.

        ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

        2022 yılında sigara fiyatlarına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi sigara fiyatlarına uygulanmayacak.

        ÖTV ZAMMI UYGULANMIŞTI!

        Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıktı.

        SON SİGARA ZAMMI NE ZAMAN YAPILDI?

        Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıklamıştı.

        27 AĞUSTOS 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        Marlboro – 31 TL
        Parliament – 31,50 TL
        Muratti – 29 TL
        Winston – 29 TL
        Camel – 28 TL
        West Grey – 28,50 TL
        Monte Carlo – 27,50 TL
        Chesterfield – 27,50 TL
        L&M – 27,50 TL
        Lark – 28 TL
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        Haberler Haberler Sigaraya 2 TL zam mı geldi? 27 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatlar...
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