Sigaraya 2 TL zam mı geldi? 27 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatlar...

Sigara fiyatlarına zam geldiği iddiasının ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte konu hakkında detaylar...
SİGARAYA 2-4 TL ZAM GELDİ Mİ?
ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiları gündeme geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan da sigara zammı son dakika açıklaması geldi.
SİGARAYA ZAM SİNYALİ
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini duyurdu.
Dündar, şu sözleri kullandı: "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.