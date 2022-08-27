Sigaraya 2 TL zam mı geldi? 27 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatlar...

SİGARAYA ZAM SİNYALİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini duyurdu.

Dündar, şu sözleri kullandı: "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.