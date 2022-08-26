SON DAKİKA: İstanbul'da yine sağanak! Başakşehir'de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor
Son dakika haberleri... İstanbul'da önceki gün etkili olan sağanak Esenyurt'ta sele yol açmıştı. Bugün akşam saatlerinde Başakşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle yolu su bastı araçlar yolda ilerlemede zorluk çekti. İstanbul'da her afette olduğu gibi CHP'li İBB yine yetersiz kaldı. İşte Başakşehir'den manzaralar...
BAHÇEŞEHİR'DE DOLU YAĞDI
İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. TEM Otoyolu Mahmutbey kesiminde de dolu yağışı görüldü.
ESENYURT'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir'de de şiddetli dolu yağdı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.