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Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da yine sağanak! Başakşehir'de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor

SON DAKİKA: İstanbul'da yine sağanak! Başakşehir'de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor

Son dakika haberleri... İstanbul'da önceki gün etkili olan sağanak Esenyurt'ta sele yol açmıştı. Bugün akşam saatlerinde Başakşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle yolu su bastı araçlar yolda ilerlemede zorluk çekti. İstanbul'da her afette olduğu gibi CHP'li İBB yine yetersiz kaldı. İşte Başakşehir'den manzaralar...

26.08.2022 18:29 - Son Güncelleme: 26.08.2022 18:44
SON DAKİKA: İstanbul’da yine sağanak! Başakşehir’de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da beklenen yerel yağışlara ilişkin uyarıda bulunmuştu. İstanbul'da beklenen Sağanak yağış bazı ilçelerde etkili oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul’da yine sağanak! Başakşehir’de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor

BAHÇEŞEHİR'DE DOLU YAĞDI
İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. TEM Otoyolu Mahmutbey kesiminde de dolu yağışı görüldü.

İstanbul'da sağanak yağış | VİDEO

SON DAKİKA: İstanbul’da yine sağanak! Başakşehir’de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor

ESENYURT'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir'de de şiddetli dolu yağdı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yine sağanak! Başakşehir’de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor

METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

SON DAKİKA: İstanbul’da yine sağanak! Başakşehir’de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor

20 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 20 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

SON DAKİKA: İstanbul’da yine sağanak! Başakşehir’de su basan yolda araçlar güçlükle ilerliyor

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