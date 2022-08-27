Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Malazgirt'te önemli açıklamalar

Malazgirt Meydanı dün tarihi bir ana daha tanıklık etti. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Başkan Erdoğan'a, Şentop, Bahçeli, bakanlar ve komuta kademesi eşlik etti.
Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi;
Malazgirt, milletimizle birlikte İslam dünyasının zaferidir. Tüm zaferlerin anası, bereket kaynağıdır. Anadolu'nun medeniyetimizle işlenmesi kılıçla, kalemle, kalple olmuştur.
Vatanımızı bölmeye çalışanların gözünün yaşına bakmayız. Hiç kimseyi affetmeyiz. Er meydanında mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik.
Erdoğan ve Bahçeli, tören alanında el ele tutuşarak halkı selamladı.
Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi;
Malazgirt, milletimizle birlikte İslam dünyasının zaferidir. Tüm zaferlerin anası, bereket kaynağıdır. Anadolu'nun medeniyetimizle işlenmesi kılıçla, kalemle, kalple olmuştur.
Vatanımızı bölmeye çalışanların gözünün yaşına bakmayız. Hiç kimseyi affetmeyiz. Er meydanında mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik.
Erdoğan ve Bahçeli, tören alanında el ele tutuşarak halkı selamladı.