Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı! Başkan Erdoğan cuma namazını zafer meydanında kıldı
Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız" dedi. Başkan Erdoğan, cuma namazını Muş'ta Malazgirt Milli Parkı'nda kıldı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
26.08.2022 13:18 - Son Güncelleme: 26.08.2022 13:44
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası'nda cuma namazını kıldırdı. Namazda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet de yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yan yana saf tuttular.
Çok sayıda kişinin katıldığı namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve cuma hutbesini irat etti.