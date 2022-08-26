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    • 26.08.2022 11:21
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    Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bizans ve Selçuklu Ordusu, Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın zaferi için dualar ediliyordu. Sultan Alparslan bu duanın ardından tıpkı bugünkü gibi bir cuma günü atının kuyruğunu bizzat bağlayıp ordusunu hücuma hazırlamıştır. Bugün burada cuma namazımızı kılacağız. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın namazgahında hep birlikte eda edeceğiz.

    Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerinden kurulan küçük beylikler Osmanlı'nın çevresinde toplanarak bir cihan imparatorluğuna dönüşmüştür. Türkiye'nin dostluk elini uzattığı kimi çevrelerin bu tarihi hakikatleri hatırlamasında fayda görüyorum. Bizans'ın Fatih'in İstanbul'un fethiyle gelen kaçınılmaz akıbetini şair şöyle anlatıyor: Şafak söktü, gün ışıdı işte. Bizans yıkıldı Malazgirt'te, nitekim Malazgirt'ten sonrası ecdadımız için sadece bir vakit, saat meselesiydi.

    MALAZGİRT TÜM ZAFERLERİN ANASIDIR
    Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın bir sebebi var. Çünkü Malazgirt tüm İslam dünyasının da bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin kaynağıdır, anasıdır.

    "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız."

    Detaylar gelecek...
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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalar
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