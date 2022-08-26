Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalar

Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerinden kurulan küçük beylikler Osmanlı'nın çevresinde toplanarak bir cihan imparatorluğuna dönüşmüştür. Türkiye'nin dostluk elini uzattığı kimi çevrelerin bu tarihi hakikatleri hatırlamasında fayda görüyorum. Bizans'ın Fatih'in İstanbul'un fethiyle gelen kaçınılmaz akıbetini şair şöyle anlatıyor: Şafak söktü, gün ışıdı işte. Bizans yıkıldı Malazgirt'te, nitekim Malazgirt'ten sonrası ecdadımız için sadece bir vakit, saat meselesiydi.

MALAZGİRT TÜM ZAFERLERİN ANASIDIR

Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın bir sebebi var. Çünkü Malazgirt tüm İslam dünyasının da bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin kaynağıdır, anasıdır.