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    • 26.08.2022 21:10
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    • 26.08.2022 21:10
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    Türkiye ve Almanya arasında önemli temas! İkili siyasi ve ekonomik ilişkiler masada

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Almanya ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alındı.

    Türkiye ve Almanya arasında önemli temas!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de görüştü.

    Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendirildi.

    Ayrıca görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşının küresel etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri, tahıl sevkiyatı ve küresel gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin üstlendiği rol, Ege ve Akdeniz, Suriye ve mülteci meseleleri ile terörle mücadele konuları dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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    Haberler Güncel Türkiye ve Almanya arasında önemli temas! İkili siyasi ve ekonomik ilişkiler masada
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