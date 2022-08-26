Bir kez daha tüm dünyaya ilan etti! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde dünyaya mücadele mesajı verdi:

Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Ezmeye devam edeceğiz.

Hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz.

Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz.

Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kendi güvenliğimiz için çalışıyoruz.



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