SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Ahlat'tan coşku dolu kareler! Başkan Erdoğan Selçuklu mezarını ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu. Konuşmasında Sultan Alparslan'ı rahmetle yad ederek, kutlu zaferin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Ahlat'ın, Türk medeniyetinde "Kubbet-ül İslam" diye tarif edildiğini anımsattı. Etkinlik alanında atlı birlikler ilgi odağı oldu. Konya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Diyarbakır ve Bursa gibi birçok ilden gelen kadınlar da yöresel ürünlerini tanıttı. Rengarenk kostümleriyle yaşadıkları yörenin kültürünü etkinlik alanına taşıyan kadınlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Başkan Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.
25.08.2022 16:49 - Son Güncelleme: 25.08.2022 16:49
Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları sürüyor. İlçedeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşlardan ilgi görüyor.
Kültürlerini tanıtmak ve Yörük Türkmeni'nin ne anlama geldiğini anlatmak için etkinliğe katıldıklarını anlatan Uğur, şöyle konuştu: