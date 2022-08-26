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    İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük diyen PR belediyeciliği yine sınıfta kaldı!

    İBB Başkanı İmamoğlu, cadde ve sokakları “İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük” diye pankartlarla donattı. Ancak vatandaş yine sel sularının içinde kaldı.

    ’Su’dan çözüm

    İstanbul, dün yine su baskını çilesi çekti. Birçok ilçede bodrumlar, cadde ve sokaklarda sel suları yükseldi. Belediye ekipleri, bazı bölgelere yetişti, bazılarına yetişemedi. İnsanlar kendi çabalarıyla felaketin üstesinden geldi. Vatandaşlar, her köşe başında ilan tabelalarında "Söz verdik yaptık. 10 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık. İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" afişlerini görünce isyan etti. Bu afişleri unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKOM'da yaptığı açıklama ise kendisini yalanlar gibiydi. "Yılların sorunlarını bir anda çözebiliyoruz diyemeyiz. Bazı noktalarda çalışmalarımız halen devam etmekte" dedi. Yağışlara karşı vatandaşların kendisinin dikkatli olmalarını istedi.



    SELDE CAN PAZARI
    İstanbul Esenyurt'ta dereye dönen yokuşta yolun karşısına geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi akıntıya kapıldı. Sel sularında sürüklenen çocuğu çevredeki bir kişi yakaladı. Boğulmaktan kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Haberler Güncel İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük diyen PR belediyeciliği yine sınıfta kaldı!
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