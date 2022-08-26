İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük diyen PR belediyeciliği yine sınıfta kaldı!

İstanbul, dün yine su baskını çilesi çekti. Birçok ilçede bodrumlar, cadde ve sokaklarda sel suları yükseldi. Belediye ekipleri, bazı bölgelere yetişti, bazılarına yetişemedi. İnsanlar kendi çabalarıyla felaketin üstesinden geldi. Vatandaşlar, her köşe başında ilan tabelalarında "Söz verdik yaptık. 10 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık. İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" afişlerini görünce isyan etti. Bu afişleri unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKOM'da yaptığı açıklama ise kendisini yalanlar gibiydi. "Yılların sorunlarını bir anda çözebiliyoruz diyemeyiz. Bazı noktalarda çalışmalarımız halen devam etmekte" dedi. Yağışlara karşı vatandaşların kendisinin dikkatli olmalarını istedi.