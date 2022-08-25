Kafatasçı CHP'li Tanju Özcan'ın yaman çelişkisi! HDP - PKK bağlantılı dedi, Demirtaş'a özgürlük istedi





"HDP'NİN İPLERİ ABD'NİN ELİNDE"

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, Kürtlerin asimile edilmeye çalışıldığını öne sürerek, "Birileri çıkmış olmayan sorunları da sorun göstererek dağa çıkmış. HDP'nin de ipleri ABD'nin elinde. PKK-HDP arasında bağ olmadığına beni nasıl ikna edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"HDP VATANDAŞLARIMIZI ŞEHİT EDENLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR"

HDP'li vekillerin yarısından çoğunun Kandil tarafından atandığını öne süren Özcan, "CHP ile fikirlerim örtüşmüyor. Terör örgütüyle bağlantısı olanları gündeme getirmeyelim mi? HDP keşke bir legal parti olsa. Kriminal anlamda, vatandaşlarımızı şehit edenlerin sözcülüğünü yapıyor." diye konuştu.