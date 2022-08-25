Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.08.2022 00:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2022 01:02
    ABONE OL

    Kafatasçı CHP'li Tanju Özcan'ın yaman çelişkisi! HDP - PKK bağlantılı dedi, Demirtaş'a özgürlük istedi

    CHP'nin kafatasçı, ırkçı ve yabancı düşmanı belediye başkanı Tanju Özcan'ın yaman çelişkisi 'bu kadar da olmaz' dedirtti. HDP'nin ABD'nin güdümünde olduğunu belirten Özcan partinin PKK ile bağlantılı olduğunu söyledi. Bolu Belediye Başkanı sözlerinin devamında terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a da özgürlük istedi. Altılı masaya da sallamayı ihmal etmeyen Tanju Özcan, "Altılı masanın tek bir aday çıkarabileceğine inanmıyorum" dedi.

    Kafatasçı Tanju’nun yaman çelişkisi!

    CHP'nin saman altından su yürüttüğü, 6'lı masannın gölge ortağı HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı bir kez daha ifşa oldu.

    Partinin ittifak ortağı CHP'nin temsilcilerinden Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.



    "HDP'NİN İPLERİ ABD'NİN ELİNDE"
    Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, Kürtlerin asimile edilmeye çalışıldığını öne sürerek, "Birileri çıkmış olmayan sorunları da sorun göstererek dağa çıkmış. HDP'nin de ipleri ABD'nin elinde. PKK-HDP arasında bağ olmadığına beni nasıl ikna edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

    "HDP VATANDAŞLARIMIZI ŞEHİT EDENLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR"
    HDP'li vekillerin yarısından çoğunun Kandil tarafından atandığını öne süren Özcan, "CHP ile fikirlerim örtüşmüyor. Terör örgütüyle bağlantısı olanları gündeme getirmeyelim mi? HDP keşke bir legal parti olsa. Kriminal anlamda, vatandaşlarımızı şehit edenlerin sözcülüğünü yapıyor." diye konuştu.

    ÇELİŞKİ! DEMİRTAŞ'A 'ÖZGÜRLÜK' İSTEDİ
    Açıklamasının devamında terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' isteyen Özcan, "Demirtaş, yüzde 13 oy aldıktan sonra tutuklanınca, PKK, Kandil, HDP ve Öcalan mutlu oldu" dedi.




        "ALTILI MASA TEK BİR ADAY ÇIKARAMAZ"
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olmadığını da ifade eden Özcan, "Altılı masanın tek bir aday çıkarabileceğine inanmıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



        PARTİDEN İHRAÇ EDİLME SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
        CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, kesin ihraç talebiyle parti disiplinine sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar çıkmamıştı. Dosya, 26 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelenmişti.

        Özcan'ın, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akşener’den manidar Kılıçdaroğlu yanıtı
        Haberler Güncel Kafatasçı CHP'li Tanju Özcan'ın yaman çelişkisi! HDP - PKK bağlantılı dedi, Demirtaş'a özgürlük istedi
            SON DAKİKA