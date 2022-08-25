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    • 25.08.2022 08:20
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    Yine Ekrem İmamoğlu ve yine AK Parti projesine çökme olayı! 6 yıl önce CHP'nin ret verdiği projeyi 'yatırım yapıyoruz' diye sundu

    Göreve geldiği günden bu yana yapımı süren projeleri ya durduran ya da AK Parti yönetiminin yaptığı projelere çöken CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimi yeni bir skandala daha imza attı. İmamoğlu tarafından açılacağı duyurulan Gaziosmanpaşa stadının geçmişte CHP tarafından protesto edilip Yargıtay’a taşındığı ortaya çıktı.

    Yine İmamoğlu ve yine AK Parti projesine çökme olayı!

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete alınacağı belirtilen Gaziosmanpaşa stadının 2016 yılında CHP tarafından protesto edildiği ve yapımının engellenmesi için Yargıtay'a taşındığı ortaya çıktı.

    8 ÜYE HAYIR OYU VERMİŞ
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki günlerde açılacağını duyurduğu Gaziosmanpaşa Stadı'na 2016 yılında AK Parti döneminde başlanmış. O dönem hazırlanan 'Tarife Komisyonu-Sosyal Hizmetler Komisyonu Müşterek Raporu'nda sürecin detaylarına ayrıntılı bir şekilde yer verildiği görülüyor.

    Komisyon raporunda en dikkat çekici kısım ise CHP'li üyelerin, stadın yapımına 'Karar Katılmıyorum' diyerek karşı çıkması olarak göze çarpıyor. Komisyon üyesi Yunus Can, Önder Polatoğlu, Zafer Polat, Şafak Kır, Dila Damla Öner, M.Sedat Özkan, Cemal Şerifoğlu, Nezih Küçükerden stadın yapımı için hayır oyu veriyor.

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        Sabah2ta yer alan habere göre, Konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunan İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, "AK Parti kurulduğu günden bu güne kadar tüm kitleleri ilgilendiren yatırımların içinde gençleri hep ilk sıralarda tutmuştur.

        18 Mart 2016 yılında yapılan meclis oylamasında CHP'nin red oyu verdiği ve ilgili komisyon raporunda kendilerinin karara katılmıyorum dediği bir proje, Gaziosmanpaşa Stadyumu.

        CHP'li milletvekillerinin protesto ettiği, yargıya taşıdığı bu değerli projenin 2018 yılı faaliyet raporunda %47 'sinin tamamlandığını görüyoruz.
            Uçankuş’un haberi var Kemal Bey’in yok
            Haberler Güncel Yine Ekrem İmamoğlu ve yine AK Parti projesine çökme olayı! 6 yıl önce CHP'nin ret verdiği projeyi 'yatırım yapıyoruz' diye sundu
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