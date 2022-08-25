Yine Ekrem İmamoğlu ve yine AK Parti projesine çökme olayı! 6 yıl önce CHP'nin ret verdiği projeyi 'yatırım yapıyoruz' diye sundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete alınacağı belirtilen Gaziosmanpaşa stadının 2016 yılında CHP tarafından protesto edildiği ve yapımının engellenmesi için Yargıtay'a taşındığı ortaya çıktı.
8 ÜYE HAYIR OYU VERMİŞ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki günlerde açılacağını duyurduğu Gaziosmanpaşa Stadı'na 2016 yılında AK Parti döneminde başlanmış. O dönem hazırlanan 'Tarife Komisyonu-Sosyal Hizmetler Komisyonu Müşterek Raporu'nda sürecin detaylarına ayrıntılı bir şekilde yer verildiği görülüyor.
Komisyon raporunda en dikkat çekici kısım ise CHP'li üyelerin, stadın yapımına 'Karar Katılmıyorum' diyerek karşı çıkması olarak göze çarpıyor. Komisyon üyesi Yunus Can, Önder Polatoğlu, Zafer Polat, Şafak Kır, Dila Damla Öner, M.Sedat Özkan, Cemal Şerifoğlu, Nezih Küçükerden stadın yapımı için hayır oyu veriyor.