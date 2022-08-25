Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer! Malazgirt'in 951. yılı kutlamalarına Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katılacak!

Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951'inci yıldönümü nedeniyle Malazgirt Meydan Savaşı'nın kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta zafer coşkusu yaşanıyor.
Kutlamalar 450 bin metrekare alan üzerine kurulu 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkiindeki millet bahçesinde yoğun katılımla devam ediyor.
Başkan Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen programın ikinci gününde Ahlat Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, 51 tematik çadırı dolaştı, güreş, atlı cirit ve atlı okçuluk gösterilerini takip etti.
Başkan Erdoğan'ın bugün Ahlat'ta katılacağı program için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı olan MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün Bitlis Ahlat'ta, yarın da Muş Malazgirt'te olacaklar. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Bin yıl önce Sultan Alparslan burada otağ kurup milleti toplamıştı.