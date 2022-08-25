PKK'dan kaçan kaçana... 1 Terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... İçişleri Bakanlığı 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

TOPLAM 74 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 Ocak'tan bu yana toplam 74 teröristin teslim olduğu bildirildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi"