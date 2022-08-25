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    • 25.08.2022 19:15
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    PKK'dan kaçan kaçana... 1 Terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Sürdürülen ikna çalışmaları ile bilrlikte 1 Ocak'tan bu yana toplam 74 teröristin teslim olduğu bildirildi.

    PKK’dan kaçan kaçana!

    Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... İçişleri Bakanlığı 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

    TOPLAM 74 TERÖRİST TESLİM OLDU
    Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 Ocak'tan bu yana toplam 74 teröristin teslim olduğu bildirildi.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

    "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi"

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    Haberler Güncel PKK'dan kaçan kaçana... 1 Terörist daha teslim oldu
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