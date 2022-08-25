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    • 25.08.2022 19:41
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    ABD'den 'vize' açıklaması: Türkiye ile ikili ilişkilere zarar vermesini istemeyiz

    ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için gereken vize başvuru süreci resmen çileye dönüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuya ilişkin "İsteseler çok rahat çözerler. Burada kasıt var. Kesinlikle kasıt var." ifadeleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de ABD vizesine başvuran vatandaşların uzun süreler bekletilmesinin iki ülke ilişkilerine zarar vermesini istemediklerini ve vize kapasitesini artırmak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceklerini açıkladı.

    ABD’den ’vize’ açıklaması

    Türkiye'den ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılan turistik vize başvurularının reddedilme oranı son dönemde artış gösterdi.

    TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ: KASIT VAR
    Vize başvuruları reddedilenler durumdan şikayetçi olurken Türkiye de duruma tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasında "kasıt gördüklerini" belirterek, bu konularda gerekli uyarıların yapılacağını belirtmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili açıklamalarda bulundu.

    ABD'DEN AÇIKLAMA: VİZE TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ
    Kovid-19 salgınının tüm dünyada ABD vize süreçleri konusunda gecikmelere yol açtığını dile getiren yetkili, Türkiye'de de diğer ülkeler ile eşit düzeyde vize sürelerini bir an önce azaltmak için çalıştıklarını kaydetti.

    Yetkili, "ABD, Türkiye'den ziyaretçileri memnuniyetle karşılıyor ve Türk ziyaretçilerin sayısının her yıl artmasını görmekten mutluluk duyuyoruz. Artan vize taleplerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı

    Ankara'daki ABD büyükelçiliği eylülden sonra vize randevularını kabul edecek.

    Vize süreçlerinde bekleme sürelerinin tüm dünyada azaltılması adına 2021'den bu yana çalışma yürüttüklerine işaret eden yetkili, bazı vize kategorilerinde mülakat gerekliliğini kaldırdıklarını da söyledi.

    Yetkili, "Ankara'da eylül başında yeni büyükelçilik binamızın açılmasıyla, başkentte de rutin göçmen olmayan vize randevularını sürdüreceğiz. Başvuru yapan kişiler, internet sitemizdeki vize bekleme sürelerini takip etmelidir, kapasitemizi artırdıkça bu süreleri güncelliyoruz. Vize randevusu olan kişiler, daha yakın bir tarihte boşluk varsa randevularını öne çekebilir." dedi.

    Çavuşoğlu'nun bu konudaki açıklamalarına da değinen yetkili, şunları kaydetti:

    "Bu konunun, ikili ilişkilerimizde rahatsız edici bir şey olmasını arzu etmeyiz. Bakan Çavuşoğlu'nun bu konunun Türkiye için bir hayal kırıklığı olduğuna ilişkin endişelerini kabul ediyoruz. Türkiye'deki misyonumuz gecikmeleri azaltmak için var gücüyle çalışıyor. Ankara'daki yeni binamızın vize süreçlerine ilişkin kapasitemizi artıracak olmasından memnunuz. Türkiye'den ABD'ye yönelik vize taleplerini karşılamak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceğiz."

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 23 Ağustos'ta katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

    Türk vatandaşlarına ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize almalarının zorlaştırıldığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı." yanıtını vermişti.

    Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinin yerel personeli artırabileceğini ya da çalıştıkları vize şirketlerinden takviye personel alabileceklerini belirterek "İsteseler çok rahat çözerler. Burada kasıt var. Kesinlikle kasıt var. Biz bunu görüyoruz ve eylülün başında arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız çağıracaklar, zaten bazılarıyla da görüştüler ABD'li ve diğerleriyle. Yani bu çok kolay çözülecek bir konu." demişti.

    TÜRKİYE RAPOR SUNDU
    Öte yandan Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına dair bir rapor sundu.

        Avrupa Komisyonu yetkilileri, euronews Türkçe'ye konuyla ilgili gönderdikleri açıklamada, vize reddi oranlarının dünya çapında artış eğiliminde olduğunu belirtti. Komisyon, bu durumun asıl sebebinin Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları olabileceğine işaret etti. SAbah'ta yer alan habere göre, Fakat bir süredir Türkiye'den turistik amaçlı vize başvurularının reddinde önemli bir artış söz konusu olması vatandaşlarıda isyan ettirdi. İstenilen kriterleri yerine getirmiş olmalarına rağmen yurdışına vize alamayanlar ve çok sayıda evrak istenip randevu alamayanlar sıkıntılarını dile getirdiler.

        Polonyada eğitim görmek için randevu almakta zorlandığını belirten Fikret Yeşil ile Hamit keskin isimli öğrenciler, "VFS Global Polonya vize başvurusu için online randevu sistemini kontrol ediyorum ve randevu alamkta zorlandım. Ben Polanya'dan CzestoChowa Teknoloji Üniversitesi'ne kabul aldım. Kayıt olmak için gidiyoruz. 17 agustosta açılacaktı fakat beklemek zorunda kaldım. Randevu almakta zorluk yaşadım. Kişi sayısının yükseltilmesi ve randevularda kolaylık sağlanması gerekir. Birde 6 bin Euro teminat parası gösterilmesi isteniyor.dövizin yükselmesi bizi zorladı" dediler.

        Vize danışmanlık işlerine bakan Vural erbaş ise, "Vize konusunda özellikle Polonya'ya randevu almak zorlaştı. Genellikle şu anda randevu bulunmamaktır şeklinde yanıt alınıyor. Bunun dışında kurumun web sitesinde paylaştığı ve başvuru merkezleri ve hangi gün hangi saatte randevu alabileceğimizi gösterir zaman tablosunu dikkate alarak sisteme giriş yapmaya çalıştığımda ise sistem hata veriyor ve giriş bile yapılamıyor. Şhengen vize veren ülkeler yoğunluğu bahane ediyorlar. 350 ile bin Euro'ya kadar masraf çıkıyor. Fransa'dan randevu ücreti 40 Euro alınıyor. Başvuru sahibi gelmeyince para iade edilmiyor. Burada gidip dönmek istemeyenlerin sayısının artması ve yoğunluğun çok almasından dolayı sıkıntılar yaşanıyor" şeklinde sıkıntıyı aktardı.

            Ukrayna'da evlendikten sonra savaşla birlikte göçmen başvurusu yaptığını belirten Ahmet Taş eşi ve çocuğu ile birlikte vize başvurusu yaparken, "Ukraynada evlendik ve çocuğumuz oldu. Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra göçmenlik başvurusu yaptım. Sonrada Ukraynaya gitmek için vize başvurusu yaptım. Başvurularda bir çok evrak ile birlikte biraz bekletiyorlar. Vize başvurularında randevu almak biraz uğraştırıyor" dedi.

            Fransa'ya turist amaçlı seyhat etmek için başvuruda bulunduklarını belirten bir aile ise , "Turist olarak Fransaya gezmeye gideceğiz. Daha öncede vize almıştık Fakat bu dönem başvurumuzda randevularda ve evraklarda zorluklar yaratılıyor. Vize almak her dönem zordu bu dönem daha da zorlaştırılıyor. Pandemi ve döviz fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığı kaydediliyor. Evrak şartları ve randevu sistemi düzenlenirse zorluk ortadan kalkar" dediler.

            YAVUZ YOBAŞ, "35 YILDIR HOLLANDADA YAŞIYORUM BÖYLE SIKINTIYI İLK KEZ YAŞIYORUM"
            Yavuz Yobaş, "35 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Kesin dönüş yaptım Kocaelinde Psikoloğ olarak çalışıyorum. Eşim için vize başvurusu yaptım 2 hafta içerisinde onaylanmasını bekliyoruz. Çocuklarım davetiye göndermesine rağmen işlemlerde aksama yaşanıyor. Seyhat sigortası, ikamet belgesi, Uçak biletleri, Çocukların maaş belgesi gibi bir çok belge istiyorlar. Telefonla ulaşılmak istendiğinde ulaşılamıyor.

            Bilgi almakta zorluk yaşanıyor. Randevu almakta sıkıntı yaşanıyor. Konsolosluk vizeyle ilgili bir bahane bulup bizi Dolapderedeki Vize başvuru merkezine gönderiyor. Banka hesabında yüklü miktarda para bulundurulması isteniyor. Gayri menkul evrakları isteniyor. Önceki döneme göre oldukça zorluk çıkarılıyor. 35 Yıldır Hollanda'da yaşamama rağmen böyle izdiham ve evrak bürokrasisinin zorlaştırılmasını görmedim" dedi.

            Hikmet Doğan, "İsveç'te çocuklarımı görmek için yaptığım başvuruda sıkıntılar yaşadım. Bize önce 2 bin 200 TL para yatırtıyorlar. Başvuruları zorlukla yapıp red geldiğinde o yatırdığımız paranın iade edilmeyeceği kaydediliyor. Randevu için bir aydır bekliyorum. Bir çok begede sorun çıkarıyorlar" dedi.

                Yeni evlenip balayı için Çek Cumhuriyeti'ne gitmek için vize başvurusunda bulunan Mühendis Tunahan Enginer, "Yeni evlendim ve balayını yapmak için Çek Cumhuriyetine gitmeye karar verdik. Zorlu bir randevu sürecinden sonra Bir çok evrak hazırladım Vize başvurusu için Konsolosluğa gitmek gerekirken öncesinde vize başvuru eleme sistemi içerisinde Bizi Vize Başvuru merkezine yönlendirdiler.

                Başvurular başlayınca bot sistemi kurulup sistemi kilitliyorlar. Sonra randevu almak için bu sisteme girdiğinizde sizi vipten alınması halinde 60 Euro karşılığında hızlı geçiş ve işlemler için bu parayı vermeye zorluyorlar. Zorluk çıkararak alınan başvuru paraları red çıkması halinde iade edilmediği için insanlar hem maddi hem de manevi zarar görüyor." dedi.
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                ABD’den ’vize’ açıklaması
                Haberler Güncel ABD'den 'vize' açıklaması: Türkiye ile ikili ilişkilere zarar vermesini istemeyiz
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