ABD'den 'vize' açıklaması: Türkiye ile ikili ilişkilere zarar vermesini istemeyiz

Yetkili, "Ankara'da eylül başında yeni büyükelçilik binamızın açılmasıyla, başkentte de rutin göçmen olmayan vize randevularını sürdüreceğiz. Başvuru yapan kişiler, internet sitemizdeki vize bekleme sürelerini takip etmelidir, kapasitemizi artırdıkça bu süreleri güncelliyoruz. Vize randevusu olan kişiler, daha yakın bir tarihte boşluk varsa randevularını öne çekebilir." dedi.

Çavuşoğlu'nun bu konudaki açıklamalarına da değinen yetkili, şunları kaydetti:

"Bu konunun, ikili ilişkilerimizde rahatsız edici bir şey olmasını arzu etmeyiz. Bakan Çavuşoğlu'nun bu konunun Türkiye için bir hayal kırıklığı olduğuna ilişkin endişelerini kabul ediyoruz. Türkiye'deki misyonumuz gecikmeleri azaltmak için var gücüyle çalışıyor. Ankara'daki yeni binamızın vize süreçlerine ilişkin kapasitemizi artıracak olmasından memnunuz. Türkiye'den ABD'ye yönelik vize taleplerini karşılamak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceğiz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 23 Ağustos'ta katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Türk vatandaşlarına ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize almalarının zorlaştırıldığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı." yanıtını vermişti.

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinin yerel personeli artırabileceğini ya da çalıştıkları vize şirketlerinden takviye personel alabileceklerini belirterek "İsteseler çok rahat çözerler. Burada kasıt var. Kesinlikle kasıt var. Biz bunu görüyoruz ve eylülün başında arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız çağıracaklar, zaten bazılarıyla da görüştüler ABD'li ve diğerleriyle. Yani bu çok kolay çözülecek bir konu." demişti.

TÜRKİYE RAPOR SUNDU

Öte yandan Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına dair bir rapor sundu.