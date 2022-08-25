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    • 25.08.2022 18:27
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    CHP'li Uzunköprü Belediyesi'nden skandal uygulama: Mescide para ile giriliyor

    CHP'li belediyelerin imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Edirne'nin CHP'li Uzunköprü Belediyesi, otogarda bulunan emzirme odası ve mescide girişleri ücretli yaptı. Skandal uygulamaya tepki gecikmedi.

    CHP’li belediyeden skandal uygulama

    Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yerine skandal uygulamalara imza atıyor. Edirne Uzunköprü Belediyesi'nde skandal bir uygulama başlatıldı.

    MESCİDE VE EMZİRME ODASINA PARALI GİRİŞ!
    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ilçe otogarında mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının bulunduğu alanın önüne turnike konuldu.

    Alana girmek isteyen vatandaşlar, 3 TL vererek içeri girebiliyor.

    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, oluşturulan manzaraya tepki gösterdi. Kuruşar, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir uygulama olduğunu vurguladı.

    Otogara gelen bir insanın mescide gideceğini ya da çocuğunu emzireceğini kimseye söylemek zorunda olmadığını belirterek Kuruşar şunları söyledi:

    "Saha çalışmaları çerçevesinde yeni yapılmış olan otogarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın dertlerini sıkıntılarını dinledik ve birçok sıkıntı ile karşılaştık. Bunu yanında turnikeler ile karşılaşınca zorumuza gitti. Mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının orada turnikenin olması bizim zorumuza gitti. Böyle kötü durumun derhal düzeltilmesini istiyoruz.

        Çünkü orada tamam başkan hanım oradan para alındığını iddia ediyor. Ama saat 11, 12'de gelen bir insan ben mescide gideceğim, ben çocuk emzirme odasına gideceğim diye gidip birisine ifade vermesine gerekmiyor 2022 yılında. Yan taraftan bölme yaparak oranın açık olması lazım. Açık bir şekilde milletin bu hizmete erişmesi gerektiğini düşünüyorum. Derhal düzeltilmesi gerektiğini temenni ediyorum şiddetle kınıyorum"

        TEPKİLER SONRASI TURNİKE KALDIRILDI
        Bu arada, gelen tepkiler üzerine turnikenin kaldırıldığı öğrenildi.

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