CHP'li Uzunköprü Belediyesi'nden skandal uygulama: Mescide para ile giriliyor

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yerine skandal uygulamalara imza atıyor. Edirne Uzunköprü Belediyesi'nde skandal bir uygulama başlatıldı.
MESCİDE VE EMZİRME ODASINA PARALI GİRİŞ!
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ilçe otogarında mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının bulunduğu alanın önüne turnike konuldu.
Alana girmek isteyen vatandaşlar, 3 TL vererek içeri girebiliyor.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, oluşturulan manzaraya tepki gösterdi. Kuruşar, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir uygulama olduğunu vurguladı.
Otogara gelen bir insanın mescide gideceğini ya da çocuğunu emzireceğini kimseye söylemek zorunda olmadığını belirterek Kuruşar şunları söyledi:
"Saha çalışmaları çerçevesinde yeni yapılmış olan otogarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın dertlerini sıkıntılarını dinledik ve birçok sıkıntı ile karşılaştık. Bunu yanında turnikeler ile karşılaşınca zorumuza gitti. Mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının orada turnikenin olması bizim zorumuza gitti. Böyle kötü durumun derhal düzeltilmesini istiyoruz.