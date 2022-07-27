Yakışmadı! Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı: Lucescu stadı terk etti
Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalski'nin abartılı gol sevinci ve tribünlere yaptığı hareket sonrası 'Vladimir Putin' tezahüratları söyledi. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçeli taraftarların 'Putin' tezahüratlarını protesto ederek basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçından kareler...
27.07.2022 23:58 - Son Güncelleme: 28.07.2022 00:45
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırladı.
KADIKÖY'DE 'PUTİN' SESLERİ
Konuk ekip Buyalskiy'nin attığı golle öne geçtikten sonra, Fenerbahçeli tribünler 'Abartılı gol sevinci' sebebiyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.
TEZAHÜRATLAR SONRASI LUCESCU STADI TERK ETTİ
Maçın ardından Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, tezahüratları gerekçe göstererek basın toplantısına katılmadı ve doğrudan stadyumu terk etti.
FENERBAHÇE YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.