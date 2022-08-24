Başkan Erdoğan'dan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

"ÇOK BÜYÜK YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİR ÜLKEYİZ"

Türkiye son 20 yılda, kara, hava ve demiryolu altyapısını büyük ölçüde yenilemiş, TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehirlerinin çehresini değiştirmiştir. Şehir hastaneler, ana sınıfından üniversiteye kadar sistemlerini güçlendirmiştir. Çok büyük yatırımlar gerçekleştirmiş bir ülkeyiz.

Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030'larda 750 milyar Dolar seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Ülkemizin bu pastadan aldığı payı ilk etapta 75 milyar dolara yani yüzde 10'a çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Son yarım asırda 131 ülkede 460 milyar dolarlık proje yürüten müteahhitlerimiz için bu hedefin gerçekçi olduğundan şüphe duymuyorum. Dövizden istihdama teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar pek çok alanda sayısız faydası olan müteahhitlik hizmetlerini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Yurt dışı seyahatlerimizde muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerin gündemine sizlerin orada sorunu varsa gündeme alıyor, çözümü için iradeyi ortaya koyuyoruz.