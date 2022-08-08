Mehmet Ali Çelebi CHP’den neden ayrıldığını anlatan video paylaştı

Mehmet Ali Çelebi linç girişimine meydan okudu. CHP'deki HDP yakınlaşmasından rahatsız olduğu için istifa eden daha sonra Memleket Partisine katılan ve oradan da ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, son günlerde 6'lı masayı zora sokacak açıklamalarda bulundu.

6'lı masaya 20 soru yönelten ancak henüz cevabını alamayan Çelebi, Başkan Erdoğan için de 'FETÖ'ye direnmese hepimiz katledilmiştik" dedi. Yaşananlar sonrası CHP'liler tarafından lince uğrayan Çelebi CHP'den neden ayrıldığını açıklayan bir video paylaştı.

Çelebi paylaşımına, "CHP'den neden ayrıldım biraz da bunları sorgulayın bakalım… Tarih 18.09.2020 HDP Sözcüsü Atatürk'e katliamcı, Türk Milleti'ne soykırımcı dediğinde karşı çıkan tek vekil Mehmet Ali Çelebi. Dut yemiş bülbüllere hesap sorun. Tarafımız şehitlerimiz!" notunu düştü.