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    • 24.08.2022 09:35
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    Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Abluka-35 operasyonu başladı!

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Van'da PKK'ya yönelik "Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver"  operasyonu başlatıldı. Operasyona 622 persone ve 56 operasyonel timin katıldığı bildirildi.

    PKK’ya 56 operasyonel timle operasyon!

    Van'da PKK'ya yönelik "Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.

    İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde "Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" Operasyonu başlatıldı.

    56 OPERASYONEL TİM KATILIYOR
    Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan *622* personel *56* operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

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    Haberler Güncel Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Abluka-35 operasyonu başladı!
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