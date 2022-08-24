Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Abluka-35 operasyonu başladı!

56 OPERASYONEL TİM KATILIYOR

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan *622* personel *56* operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."