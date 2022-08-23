İYİ Partili Mehmet Aslan alçaklıkta sınır tanımadı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden çifte provokasyon: FETÖ ve LGBT'ye selam çaktı





"FETÖ'NÜN SÖYLEMLERİNİ VE TAKTİKLERİNİ KULLANMAKTAN HİÇ ÇEKİNMİYORLAR"

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın çifte provokasyonuna AK Parti'den de tepki gecikmedi.



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "FETÖ'nün söylemlerini ve taktiklerini kullanmaktan hiç çekinmiyorlar. Anlık diye yalan paylaşım yapması da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü isminden rahatsız olup düzeltme yapması da görmek isteyene bu ilişkiyi çok net gösterir. Eğer düzeltmeyi uyarıyla yaptıysa bu çok daha vahim" dedi.