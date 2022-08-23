İYİ Partili Mehmet Aslan alçaklıkta sınır tanımadı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden çifte provokasyon: FETÖ ve LGBT'ye selam çaktı

İYİ Parti kurucusu ve Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden çifte provokasyona imza attı.
Aslan, paylaştığı ilk tweette 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün beş yıl önce çekilen görüntüsünü 'anlık' notuyla paylaştı.
2017'de gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'anlık' ifadesiyle paylaşan Mehmet Aslan
FETÖ'CÜLER KARŞI ÇIKTI
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü anlık…" notuyla yapılan paylaşıma başta FETÖ'cü hesaplar olmak üzere pek çok hesap tepki gösterdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü FETÖ'cülerden gelen tepkiler üzerine Boğaziçi olarak revize etti
'BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ' DİYE DÜZELTTİ
Tepkilerin ardından Aslan, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ifadesini ise 'Boğaziçi Köprüsü' diye düzeltti.