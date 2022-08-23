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    • Güncel
    • 24.08.2022 01:40
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    • 24.08.2022 01:58
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    İYİ Partili Mehmet Aslan alçaklıkta sınır tanımadı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden çifte provokasyon: FETÖ ve LGBT'ye selam çaktı

    İYİ Partili Mehmet Aslan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden alçak bir provokasyona soyundu. Beş yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gökkuşağı renklerine büründüğü görüntüyü 'anlık' notuyla paylaşan Aslan daha sonra '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ifadesini 'Boğaziçi Köprüsü' diye düzeltti. İP'li Aslan'ın FETÖ ve LGBT'ye selam çakması büyük tepki çekti.

    İYİ Partili Aslan, FETÖ ve LGBT’ye selam çaktı!

    İYİ Parti kurucusu ve Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden çifte provokasyona imza attı.

    Aslan, paylaştığı ilk tweette 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün beş yıl önce çekilen görüntüsünü 'anlık' notuyla paylaştı.


    2017'de gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'anlık' ifadesiyle paylaşan Mehmet Aslan

    FETÖ'CÜLER KARŞI ÇIKTI
    "15 Temmuz Şehitler Köprüsü anlık…" notuyla yapılan paylaşıma başta FETÖ'cü hesaplar olmak üzere pek çok hesap tepki gösterdi.


    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü FETÖ'cülerden gelen tepkiler üzerine Boğaziçi olarak revize etti

    'BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ' DİYE DÜZELTTİ
    Tepkilerin ardından Aslan, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ifadesini ise 'Boğaziçi Köprüsü' diye düzeltti.



        "FETÖ'NÜN SÖYLEMLERİNİ VE TAKTİKLERİNİ KULLANMAKTAN HİÇ ÇEKİNMİYORLAR"
        İYİ Partili Mehmet Aslan'ın çifte provokasyonuna AK Parti'den de tepki gecikmedi.

        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "FETÖ'nün söylemlerini ve taktiklerini kullanmaktan hiç çekinmiyorlar. Anlık diye yalan paylaşım yapması da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü isminden rahatsız olup düzeltme yapması da görmek isteyene bu ilişkiyi çok net gösterir. Eğer düzeltmeyi uyarıyla yaptıysa bu çok daha vahim" dedi.




        ANKET ŞİRKETLERİNE 'HAPİS' TEHDİDİ
        Aslan, bir süre önce de İYİ Parti'nin oy oranlarını paylaşan anket şirketi sahiplerini hapse atmakla tehdit etmişti.



        SKANDAL İDDİALARA ÇANAK TUTMUŞTU
        3 Kasım 2021 gecesi sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapılmış, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

        Bu gelişmeler olurken, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından yapılan Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret paylaşımlarına, İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın da katıldığı görülmüştü.

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        İYİ Partili Aslan, FETÖ ve LGBT’ye selam çaktı!
        Haberler Güncel İYİ Partili Mehmet Aslan alçaklıkta sınır tanımadı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden çifte provokasyon: FETÖ ve LGBT'ye selam çaktı
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