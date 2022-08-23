CHP'li Ali Mahir Başarır'ın e-Devlet üzerinden ad ve soyadı değiştirilmesiyle ilgili iddialarına yanıt

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın e-Devlet üzerinden isim ve soyadı değişikliği yapılabilmesine ilişkin olarak "Suriyelilere oy kullanmak için verilen vatandaşlıkları gizlemek için mi?" şeklindeki provokatif sorusuna Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama ile yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "İsim soy isim değişikliğinden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır." denildi.



İşte yapılan o açıklama

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 17.10.2017 ve 06.12.2019 tarihlerinde yapılan düzenlemeler ile ad veya soyadında; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişiler, yurtiçinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklerimize ya da e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlanmıştır.

Örneklerle de açıklamak gerekirse;

- Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil, vb.)

- 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç ad veya soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.)

- Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/ Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can) talep edenler başvurmaları halinde il/ilçe idare kurulu kararı ile ad veya soyadları değiştirilebilmektedir.

MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİKLERİ SADECE BELİRTİLEN KOŞULLARDA YAPILIYOR

Yukarıda hem mevzuatsal hem de örneklerle açıklandığı üzere; ad ve soyadı değişikliği için mahkeme kararı gerekmekte, kanun kapsamında olan durumlarda, kişinin sadece başvurusu yeterli olmamakla birlikte il/ilçe idare kurulunun kararı gerekmektedir.

Ayrıca 2017'de yapılan düzenleme ile ilgili istatistiki bilgiler, Genel Müdürlüğümüzce birçok defa paylaşılmış ve basın yayın organlarınca çok defa haber olmuştur. Arama motorlarında "ad soyad değişikliği" ya da "mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişikliği" olarak aratıldığında 2018 yılından günümüze uygulama hakkında birçok haber bulunduğu da görülecektir.

DÜZENLEME SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLARI KAPSAMIYOR

Bazı milletvekillerinin son günlerdeki açıklamalarıyla düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığı, bilgilerinin olmadığı konu hakkında ise kamuoyunu yanlış yönlendirdikleri görülmüştür. Hatta öyle ki düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır.

5 YILDA 298 BİN 670 KİŞİNİN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ,134 BİN 818 KİŞİNİN İSMİNİ DÜZELTTİRDİ

Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan, mahkemelerin iş yükünü azaltıp vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan uygulama ile bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin 818 kişi ise ismini düzelttirmiştir.

Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında; 946 Yunis Yunus oldu, 588 Ümüt Ümit oldu, 770 Memet Mehmet oldu, 340 Abubekir Ebubekir oldu, 298 Ferat Ferhat oldu, 218 Çoşkun Coşkun oldu. Kadınlarda; 971 Sümeyya Sümeyye oldu, 276 Keziban Kezban oldu, 592 Firdes Firdevs oldu, 441 Sadet ise Saadet oldu. En çok düzeltilen soyadları ise; 6.550 Top, 3.531 Koyun, 2.432 Satılmış, 2.115 Çoşkun, 2.017 Çakal, 1.830 Deli, 1.729 Uğuz, 1.707 İşik, 1.695 Çıplak, 1.442 Kör oldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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