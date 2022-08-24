CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'den skandal hareket! Arkadaşını özel kalem, partiliyi müdür yaptı!





YÜKSEK MAAŞA BAĞLADI

Bununla da yetinmeyen Erdem, belediyede yüksek maaşla işe başlattığı CHP'nin eski İlçe Başkanı Ayhan Bitirgiç'i Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumlusu, Gençlik Kolları eski Başkanı Ceren Tekbaş'ı da Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumlusu olarak görevlendirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Akcan, Bektaş ve Bitirgiç'in maaşlarına son olarak yüzde 40 zam yapıldığı ve maaşlarının 20 bin TL'ye ulaştığı iddia edildi.