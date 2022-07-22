CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet tarifesini kur hesabı: Ses kaydı ortaya çıktı

Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden alınmasına kadar giden rüşvet operasyonunun ses kaydına ulaşıldı. Bir müteahhitten istenen 200 bin dolar rüşvetin 43 dakika süren pazarlığında tutuklanan Selçuk Erdağı'nın kur farkına dikkat çekip dolar hesabı yaptığı ortaya çıktı. Bilecik Belediyesi 2018'de, Seven Pasajı olarak bilinen bölgeye AVM inşa etmek için gelir paylı sistemle ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan firma da inşaata başladı.
Sözleşmede AVM'nin satış hakları firmaya verildi. İnşaat devam ederken 2019 seçimlerinde belediye CHP'ye geçti. İnşası tamamlanan AVM, Kasım 2020'de, ekspertiz ve belediye tarafından belirlenen 26 milyon 200 bin lira bedelle, firma tarafından satışa çıkarıldı. Şehirde faaliyet gösteren bir akaryakıt şirketi, AVM'ye talip oldu. Satış ve devir işlemleri sürerken, belediye iştiraki olan KAYI A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı, firmanın sahiplerini belediyeye çağırdı.
Erdağı, odasına gelen firma sahibine, "Hayırlı olsun" dedikten sonra, satış bedeli haricinde, 2 milyon 500 bin TL peşin, 800 bin TL ise iskândan sonra olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin lira istedi. Firma sahibi "Bu ödeme niçin?" diye sorduğunda ise "Belediyeye lazım, başkan bey böyle uygun gördü" cevabını verdi.
RÜŞVETİ KÂĞIDA YAZIP VERDİ
Firma sahibi ise rüşvet yerine belediyeye kepçe alıp hibe etmeyi önerdi. Ancak Selçuk Erdağı, "Bu konu pazarlığa kapalıdır. Biz ne yapacağız kepçeyi, bize nakit para lazım" diyerek teklifi reddetti. İstediği rüşveti alamayan Erdağı, satış işleminin iptal edilmesi için firmaya "Almaktan vazgeçtik" yazısı istedi. Firma kabul edilmeyince Şubat 2021'de, AVM için belirlenen 26 milyon 200 bin liralık satış bedeli encümen kararıyla artırıldı, böylece satış iptal oldu. Erdağı, AVM'ye talip olan firmanın sahiplerini 29 Aralık 2021'de tekrar davet etti.