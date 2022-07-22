CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet tarifesini kur hesabı: Ses kaydı ortaya çıktı

Erdağı, odasına gelen firma sahibine, "Hayırlı olsun" dedikten sonra, satış bedeli haricinde, 2 milyon 500 bin TL peşin, 800 bin TL ise iskândan sonra olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin lira istedi. Firma sahibi "Bu ödeme niçin?" diye sorduğunda ise "Belediyeye lazım, başkan bey böyle uygun gördü" cevabını verdi.

RÜŞVETİ KÂĞIDA YAZIP VERDİ

Firma sahibi ise rüşvet yerine belediyeye kepçe alıp hibe etmeyi önerdi. Ancak Selçuk Erdağı, "Bu konu pazarlığa kapalıdır. Biz ne yapacağız kepçeyi, bize nakit para lazım" diyerek teklifi reddetti. İstediği rüşveti alamayan Erdağı, satış işleminin iptal edilmesi için firmaya "Almaktan vazgeçtik" yazısı istedi. Firma kabul edilmeyince Şubat 2021'de, AVM için belirlenen 26 milyon 200 bin liralık satış bedeli encümen kararıyla artırıldı, böylece satış iptal oldu. Erdağı, AVM'ye talip olan firmanın sahiplerini 29 Aralık 2021'de tekrar davet etti.