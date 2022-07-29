200 bin dolarlık rüşvetin pazarlığında CHP'li Semih Şahin de vardı!

Bilecik'te görevden uzaklaştırılan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin müteahhidinden 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet rüşvet alırken yakalanınca tutuklandı.
CHP'li Semih Şahin, şüpheli sıfatıyla 7 Temmuz'da Bilecik Adliyesi'nde ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamada olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise Şahin ve Erdağı'nın TCK'nın 252/2 maddesi uyarınca rüşvet alma suçundan cezalandırılmaları istendi.
Selçuk Erdağı'nın, Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı, aksinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanan iddianamede, Erdağı'nın belediyeyi adeta bir gölge başkan gibi yönettiği ifade edildi.