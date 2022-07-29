200 bin dolarlık rüşvetin pazarlığında CHP'li Semih Şahin de vardı!

ŞAHİN'İN TALİMATI İLE...

İddianamede, kendi beyanı ve dosya kapsamındaki diğer beyanlar dikkate alındığında Selçuk Erdağı'nın, Semih Şahin'in bilgisi ve talimatları kapsamında hareket ettiğinde şüphe bulunmadığı anlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede ayrıca, telefon inceleme tutanağına göre Erdağı'nın 30 Aralık 2021 günü saat 15.18'de müşteki müteahhit Harun D.'yi arayarak, paranın 42 milyon TL tutarına çekildiğini, bir milyon TL'yi elden alacaklarını ve anlaştıkları alacaklarından da 500 bin TL'yi sildiklerini söylediği ifade edildi.