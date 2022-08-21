CHP'li Gürsel Tekin'den 6'lı masanın küçük ortaklarına ayar: Oy oranınıza bakmadık aday CHP'den olmalı

6 benzemezin aday çıkaramadığı toplantılarına bugün bir yenisi daha eklendi. Saadet Partisi'nin ev sahipliği yaptığı toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada 'ortak aday' vurgusu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milletimiz emin olsun ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem "Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı" hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil "Herkesin Cumhurbaşkanı" olacaktır.

GÜRSEL TEKİN'DEN 6'LININ KÜÇÜK ÜYELERİNE AYAR

Ancak tam da basın açıklamasının yapıldığı, saadet pozlarının verildiği anlarda HaberTürk ekranlarında olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 6'lı masanın diğer üyelerine ayar vermekle meşguldü.

Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için küçük ortakları tehdit eder gibi "Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa kurulduğu andan itibaren kimsenin oyuna bakmadı. Hayır kardeşim senin oyun bu benimki bu demiyor. İster yüzde 1 oyunuz olsun ister yüzde 40 oyunuz olsun. Bu çerçevede bir araya gelen 6'lı siyasi partiler 2 Ekim'de adayı konuşur" dedi.

CHP'NİN ORTASI KILIÇDAROĞLU

Öte yandan adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu "Türkiye'nin özlem duyduğu tüm bu kaygılarımızı giderecek sistemi sorunsuz değiştirecek bir adayla yolumuza devam edeceğiz. Bu da mutlaka CHP'den olmalı diye düşünüyorum" sözleriyle tekrarlamış oldu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Gürsel Tekin'in adaylık açıklaması için 2 Ekim'deki toplantıyı işaret etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çünkü 2 Ekim'deki toplantı CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, anlaşılan o ki söz konusu toplantıda adaylıkta diğer üyelere baskısını artıracak.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR

Öte yandan CHP'den üst üste gelen Kılıçdaroğlu dayatması İYİ Parti'nin hiç hoşuna gitmiyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" açıklamalarıyla devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener, 'Kazanacak aday olmalı' diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtiyor.

AKŞENER KENDİSİ SÖYLEMİYOR AMA PARTİLİLERE MANSUR YAVAŞ'I İŞARET ETTİRİYOR

İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğine en taze örnek Halil İbrahim Oral'ın ardından şimdi de Buğra Kavuncu'dan geldi. Biliyorsunuz Halil İbrahim Oral Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini hatırlatarak 'aday olamaz' demişti.

Şimdi de İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben aday olacağım demedi. Belki o da bu algıya müsaade ediyor. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı.

ORTAKLAR ADAYDA HALA HEMFİKİR DEĞİL

Tüm bu açıklamalara bakıldığında 6'lı masanın özellikle iki büyük ortağı arasında adaylık savaşının olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Gözler ise 2 Ekim'deki toplantıda.