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    • 22.08.2022 10:20
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    İETT dehşeti: Yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

    Arıza ve kaza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT otobüsleri yeni bir skandala karıştı. İstanbul Fatih’te yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpan İETT otobüsü hız kesmeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    İETT dehşeti: Yaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İETT yine bi skandalla gündeme geldi.

    YAYAYA ÇARPIP KAÇTI
    Kaza ve arızalarıyla sık sık haber olan İETT otobüsleri yine bir kazaya karıştı. Ancak durum bu kez farklı... İstanbul Fatih'te yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpan İETT otobüsü hız kesmeden kaçtı.

    Kaza, önceki gün Fatih Topkapı Sulukule Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, caddeden yukarı doğru seyreden İETT otobüsü şoförü, yol kenarında yürüyen adamı görmedi.

    Otobüsün yan tarafıyla adama çarpan şoför, hız kesmeden yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam hafif yaralandı. İETT otobüsü şoförü de Topkapı'da otobüs duraklarına gitti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

    OTOBÜS ÇARPIP KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
    Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    İETT DEHŞETİ: YAYAYA ÇARPIP KAÇTI | VİDEO İZLE

    Görüntülerde, Sulukule Caddesi'nden yukarı doğru gelen İETT otobüsünün yol kenarındaki yayaya çarptığı görülüyor. Adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken otobüs şoförü yoluna devam ediyor.

        "DURDURMAYA ÇALIŞTIK AMA DURMADI"
        Cadde esnafı Mert Sevinç, "Biz iş yerimizin önünde oturuyorduk. Aşağıdan İETT otobüsü geliyordu. Sağ taraftan da bir kişi yukarı doğru çıkarken İETT otobüsü hızlı bir şekilde ona vurdu. Aracı biz durdurmaya çalıştık. Araç durmak istedi. Direkt durağına gitti. 1 saat geçmeden polisler geldi. Polisler de kamera görüntülerini aldı" dedi.
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