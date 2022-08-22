İETT dehşeti: Yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İETT yine bi skandalla gündeme geldi.

YAYAYA ÇARPIP KAÇTI

Kaza ve arızalarıyla sık sık haber olan İETT otobüsleri yine bir kazaya karıştı. Ancak durum bu kez farklı... İstanbul Fatih'te yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpan İETT otobüsü hız kesmeden kaçtı.