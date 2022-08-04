Arnavutköy'de İETT faciası! Hamile kadın yaralandı
Son dönemde İstanbul'da yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.
04.08.2022 22:41 - Son Güncelleme: 04.08.2022 22:41
İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI
Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında durmayarak seyir halindeki 34 EYL 090 plakalı otomobil ve 34 EOJ 081 plakalı panelvan araca çarptı.