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Arnavutköy'de İETT faciası! Hamile kadın yaralandı

Son dönemde İstanbul'da yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.

04.08.2022 22:41 - Son Güncelleme: 04.08.2022 22:41
Arnavutköy’de İETT faciası! Hamile kadın yaralandı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden İETT'ye bağlı otobüsler arıza ya da kazalarla gündem olmaya devam ediyor.

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Arnavutköy’de İETT faciası! Hamile kadın yaralandı

İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Arnavutköy’de İETT faciası! Hamile kadın yaralandı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında durmayarak seyir halindeki 34 EYL 090 plakalı otomobil ve 34 EOJ 081 plakalı panelvan araca çarptı.

Arnavutköy’de İETT faciası! Hamile kadın yaralandı

HAMİLE KADIN OTOMOBİLE SIKIŞTI

Kazada yolcu koltuğunda oturan hamile kadın otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi.

Arnavutköy’de İETT faciası! Hamile kadın yaralandı

Sıkışan hamile kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.

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