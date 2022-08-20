Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu yatıracağını duyurdu





Yeşilyurt Belediye personellerinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyemizde birlikte aynı mesaiyi paylaştığımız çok kıymetli çalışanlarımıza ekonomik yönden bir destekte daha bulunmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. Her biri bizim ayrı bir değer ve kıymet taşıyan personellerimizi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini sonuçlandırmış olduk. Hizmet-İş ile Bem-Bir Sen işyeri temsilcilerinin de yer aldığı ihale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak, 2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdiler. Belediye personeline ekonomik destek sağlamayı hedefleyen anlaşmanın en önemli konusu hiç şüphesiz; personellerimize verilecek olan promosyon bedeli olmuştur. Yapılan ihale neticesinde beş yıllık maaş ihalesini kazanan banka tarafından tek seferde personellerimizin hesabına 27 bin 50 TL. yatırılacaktır. Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk. Bütün çalışanlarımıza ve ailelerine hâyırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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