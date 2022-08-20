Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu yatıracağını duyurdu

Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu yatırılacağı öğrenildi. Yeşilyurt Belediyesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada; "Belediye Personelimizin maaş ihalesini sonuçlandırdık. 27 bin 50 TL. Banka promosyonu hâyırlı olsun" ifadeleri kullandıldı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da; "Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla yürütülen ve Yeşilyurt Belediyesi'nde görev yapan bin 30 personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi tamamlandı.
TEK SEFERDE 27 BİN 50 TL
Yapılan ihale sonucunda; anlaşmaya varılan banka tarafından Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 Bin 50 TL. banka promosyonu yatırılacak. Yeşilyurt Belediyesi'nde görev yapan toplam bin 30 personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale tamamlandı.