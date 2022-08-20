HAVA DURUMU | Meteorolojiden çok kritik uyarı! Aşırı sıcaklar geliyor: Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın | 21-25 Ağustos

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı