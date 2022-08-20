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    • Güncel
    • 21.08.2022 06:47
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    • 21.08.2022 06:49
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden çok kritik uyarı! Aşırı sıcaklar geliyor: Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın | 21-25 Ağustos

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre bugün yurdun hemen hemen tamamında güneşli havanın hakim olacağı belirtilirken, öğle saatlerinden sonra nazı illerde bölgesel yağışlar görülebileceği aktarıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yurdun büyük bölümü için "aşırı sıcak" uyarısı yapıldı. Özellikle saat 12.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması yönünde tavsiyede bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

    Meteorolojiden çok kritik uyarı! Aşırı sıcaklar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 36°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 34°C
    Parçalı bulutlu, kıyıları çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 37°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR 17°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 23°C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 25°C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA 25°C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar Mevkii ile Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 32°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 32°C
        Parçalı bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 35°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 34°C
        Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 30°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 35°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 32°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 34°C
            Parçalı bulutlu

            ARTVİN °C, 33°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 36°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden çok kritik uyarı! Aşırı sıcaklar geliyor: Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın | 21-25 Ağustos
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