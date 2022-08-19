Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2022 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2022 12:29
    ABONE OL

    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım

    Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın ziyareti sonrası teşekkür mesajı yayınladı. Zelenskiy mesajında, "Müzakereler ve destek için minnettarım" açıklamasını yaptı.

    Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım" dedi.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna'nın Lviv kentine giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede güvenlik, savunma, diplomasi, ekonomi ve enerji konularını ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Savaştan sonra ülkemizin yeniden inşasını görüştük. Harkov ve çevresini himaye altına almaya gönüllü olmasına minnettarım" ifadelerini kullandı.

    Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı inşası konusunda anlaşmaların imzalandığını dile getiren Zelenskiy, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım" açıklamasını yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
    Haberler Güncel Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım
        SON DAKİKA