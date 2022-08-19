Ukrayna'daki 3'lü zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider
Dünyanın gündemi Lviv'de gerçekleşen Başkan Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi oldu. Birçok gazete görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Özellikle Rus medyası Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın ara bulucu rolünden memnuniyetlerini dile getirdi. Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.
19.08.2022 08:23 - Son Güncelleme: 19.08.2022 08:23