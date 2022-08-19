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Ukrayna'daki 3'lü zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Dünyanın gündemi Lviv'de gerçekleşen Başkan Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi oldu. Birçok gazete görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Özellikle Rus medyası Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın ara bulucu rolünden memnuniyetlerini dile getirdi. Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

19.08.2022 08:23 - Son Güncelleme: 19.08.2022 08:23
Ukrayna’daki 3’lü zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Dünyanın gözü kulağı Lviv`deki görüşmedeydi.

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Ukrayna’daki 3’lü zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres`in Ukrayna`da bir araya gelmesi, uluslararası medyanın da gündemindeydi.

Ukrayna’daki 3’lü zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Ajanslar haberi son dakika olarak verdi, konuşmaları canlı yayımladı.

Ukrayna’daki 3’lü zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

İngiliz Express gazetesi, Türkiye ile Ukrayna`nın imza attığı anlaşmalara dikkati çekti.

Ukrayna’daki 3’lü zirve dünya basınında: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Independent ise Başkan Erdoğan`ın Rusya ve Ukrayna`ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.

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