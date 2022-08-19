Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nden Kanal İstanbul hazımsızlığı! Çizimini yapan Münir Günay'ı meslekten ihraç ettiler

'ANA İHALEYİ YAPIP ANA İŞE BAŞLAYACAĞIZ'

Kanal İstanbul'la ilgili önce ulaşım yollarını yapıyoruz ve ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. Şu an kara yolu, Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere köprüsündeki imalatlarımız da devam ediyor, orası da yaklaşık 45 kilometrelik bir yoldu. Hem Kanal İstanbul'a ait köprülerden bir tanesini imal ediyoruz, bir taraftan da Mahmutbey'deki biten otoyol gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak buraya alternatif bir yol olarak 45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule yolumuz da bir taraftan devam ediyor. Aynı şekilde demir yolunun da Kanal İstanbul'a uygun bir şekilde, boğazın altından geçecek şekilde Halkalı-Ispartakule arasındaki ihalemizi yaptık, orada da imalatlarımız devam ediyor. Ulaşım yollarını yaparak, ulaşım ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ana ihaleyi yaparak Kanal İstanbul'u gerçekleştireceğiz" dedi.