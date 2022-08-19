Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2022 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2022 12:27
    ABONE OL

    Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nden Kanal İstanbul hazımsızlığı! Çizimini yapan Münir Günay'ı meslekten ihraç ettiler

    Türk düşmanlığı ve teröristlerin yanında olmasıyla bilinen Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Başkanlığı Kanal İstanbul projesinin çizimini yapan şehir plancısı Münir Günay’ı meslekten ihraç etti. Mahkemeye başvuran Günay, haklı bulundu.

    TMMOB’den Kanal İstanbul hazımsızlığı!

    Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile TMMOB Şehir Plancılar Odası Başkanlığı, şehir plancısı olarak faaliyet gösteren Münir GünayKanal İstanbul projesini çizmesi nedeniyle meslekten uzaklaştırdı.

    Karara itiraz eden Günay, mahkemenin yolunu tuttu. SAbah'ta yer alan habere göre, Münir Günay'a haklı bulan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

    TMMOB ile TMMOB Şehir Plancılar Odası'na kayıtlı şehir plancısı olarak faaliyet gösteren Münir Günay, Kanal İstanbul Projesi'nin 3'üncü etabının yapımını üstlendi.

        Kanal İstanbul Projesi'nin 1, 2, ve 3'üncü etabına ait olarak hazırlanan planların imar mevzuatı, şehircilik ve planlama ilkeleri, kamu yararı açısından aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle Münir Günay'a, TMMOB Şehir Plancılar Odası tarafından "6 ay serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma" cezası verildi.

        MAHKEME GÜNAY'I HAKLI BULDU
        Günay, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle mahkemeye başvurdu.

        Başvuruyu inceleyen Ankara 3. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İdare Mahkemesi'nin kararında, TMMOB Şehir Plancılar Odası'nın vermiş olduğu "6 ay serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma" cezasının uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceğine dikkat çekildi.

        'KANAL İSTANBUL OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN'
        Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un olmazsa olmaz bir proje olduğunu vurguladı.

        Karaismailoğlu şunları söyledi:
        Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç olduğunu küresel anketler, dünyadaki lojistik hareketlerin gelişmesi, İstanbul Boğazındaki bu hareketliliğin bundan sonraki artan trafiğe hizmet veremeyeceği ve burada geçmişte yaşanmış olan sıkıntılar, oradaki yangınlar, kazalar, onların İstanbul'a vermiş olduğu sıkıntılar, oradaki can kayıpları ve şu anda Marmara Denizi'nde haftalar süren bekleme sürelerinin azaltılması, onların çevreye, iklime vermiş olduğu zararlar, bunların önüne geçebilmek için Kanal İstanbul olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi.

            'ANA İHALEYİ YAPIP ANA İŞE BAŞLAYACAĞIZ'
            Kanal İstanbul'la ilgili önce ulaşım yollarını yapıyoruz ve ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. Şu an kara yolu, Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere köprüsündeki imalatlarımız da devam ediyor, orası da yaklaşık 45 kilometrelik bir yoldu. Hem Kanal İstanbul'a ait köprülerden bir tanesini imal ediyoruz, bir taraftan da Mahmutbey'deki biten otoyol gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak buraya alternatif bir yol olarak 45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule yolumuz da bir taraftan devam ediyor. Aynı şekilde demir yolunun da Kanal İstanbul'a uygun bir şekilde, boğazın altından geçecek şekilde Halkalı-Ispartakule arasındaki ihalemizi yaptık, orada da imalatlarımız devam ediyor. Ulaşım yollarını yaparak, ulaşım ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ana ihaleyi yaparak Kanal İstanbul'u gerçekleştireceğiz" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
            Haberler Güncel Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nden Kanal İstanbul hazımsızlığı! Çizimini yapan Münir Günay'ı meslekten ihraç ettiler
                SON DAKİKA