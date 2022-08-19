Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nden Kanal İstanbul hazımsızlığı! Çizimini yapan Münir Günay'ı meslekten ihraç ettiler

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile TMMOB Şehir Plancılar Odası Başkanlığı, şehir plancısı olarak faaliyet gösteren Münir Günay'ı Kanal İstanbul projesini çizmesi nedeniyle meslekten uzaklaştırdı.
Karara itiraz eden Günay, mahkemenin yolunu tuttu. SAbah'ta yer alan habere göre, Münir Günay'a haklı bulan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
TMMOB ile TMMOB Şehir Plancılar Odası'na kayıtlı şehir plancısı olarak faaliyet gösteren Münir Günay, Kanal İstanbul Projesi'nin 3'üncü etabının yapımını üstlendi.