Batı'ya yaranma çabası: Kemal Kılıçdaroğlu yine S-400'leri diline doladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ABD ve Batı'nın tehditlerine rağmen savunma hamlesi olarak aldığı S-400'lere ilişkin yine skandal ifadeler kullandı.
2023 seçimlerine giden süreçte adaylığa soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Batı'ya yaranma çabalarıyla İngiliz kuruluşu BBC Türkçe'ye verdiği röportajda Türkiye'nin S-400'lerini sorguladı.
Kemal Kılıçdaroğlu BBC Türkçe muhabirinin sorduğu S-400 alımı sorusuna şu yanıtı verdi:
"S-400 ALMAK ETİK OLARAK DOĞRU DEĞİL"
"Siz devlet olarak bir ittifak içinde yer alıyorsanız o ittifakın öngördüğü kuralları, ben de kendi ülkemde uygulayacağım diye imza atmışsanız, yani söz vermişseniz, devletin namusu olarak söz vermişseniz o ittifakın dışında farklı arayışlara girmek doğru değildir. Etik olarak değildir. Siz NATO ittifakı içindesiniz gayet güzel, savunma sanayimizi de bunun üzerine inşa etmişsiniz gayet güzel, neyse toplantılar NATO toplantıları yapılır vs o toplantılara katılırsınız, toplantıda oy kararları oy birliği ile alınır vs siz ittifakın dışında farklı bir savunma sanayine girerseniz o zaman sorun çıkar, çıkıyor.
"KİME KARŞI KULLANACAKSINIZ"
Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya'ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz."
FAİK ÖZTRAK FIKRA GİBİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI: S-400'LERİ KILIÇDAROĞLU İSTEDİ
Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı S-400'lere ilişkin geçtiğimiz yıllarda fıkra gibi bir açıklama yapmıştı. CHP'nin her fırsatta karşı olduğunu dile getirdiği S-400'ler hakkında konuşan Öztrak, S-400 hava savunma sisteminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemesiyle alındığını iddia etmişti.
ABD BATI VE MUHALEFET S-400 LERE KARŞI ÇIKMIŞTI
Türkiye'nin S-400'lerin satın alma girişimlerine başladığı dönemde, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de bazı isimler bu satın almaya karşı çıkmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400'leri gereksiz görürken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, S-400'lerin depolarda küfleneceğini söylemişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacının olmadığını savunuyordu.
Siyasi isimlerin yanı sıra S-400'e karşı çıkan muhalif gazeteciler de oldu. Sözcü yazarlarından Yılmaz Özdil, "Türkiye S-400'lerin fişini bile takamaz." derken, Uğur Dündar "S-400'ler boru haline geldi." demişti.
Nevşin Mengü ise o günlerde yaptığı analizlerde S-400'lerin Türkiye'yi koruyamayacağını ifade ediyordu.