Batı'ya yaranma çabası: Kemal Kılıçdaroğlu yine S-400'leri diline doladı!

"KİME KARŞI KULLANACAKSINIZ"

Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya'ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz."

FAİK ÖZTRAK FIKRA GİBİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI: S-400'LERİ KILIÇDAROĞLU İSTEDİ

Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı S-400'lere ilişkin geçtiğimiz yıllarda fıkra gibi bir açıklama yapmıştı. CHP'nin her fırsatta karşı olduğunu dile getirdiği S-400'ler hakkında konuşan Öztrak, S-400 hava savunma sisteminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemesiyle alındığını iddia etmişti.

ABD BATI VE MUHALEFET S-400 LERE KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin S-400'lerin satın alma girişimlerine başladığı dönemde, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de bazı isimler bu satın almaya karşı çıkmıştı.