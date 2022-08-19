Muharrem İnce'den CHP'ye ve mangır medyasına bir füze daha! "HDP'li olsaydınız İBB'de işe girerdiniz"

MİLLİ MEDYAYI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞANLARIN HİÇ BİR İTİBARI YOK

Takvim Gazetesi Yazarı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, "Yerli ve milli medyayı itibarsızlaştırmaya çalışanların hiçbir itibarlarının olmadığı anlaşıldı. Muharrem İnce, oralarda neler döndüğünün bir yönünü ciddi şekilde ortaya koydu. Ne söylerlerse söylesinler atamayacakları bir gerçek üzerlerine yapıştı. Havuz tabirinin tam da kendilerine uygun olduğu ve bir tür besleme medyanın ayakta tutulmaya çalışıldığını ifşa etti." dedi.

KAMUOYU OBJEKTİF OLMADIKLARINI ÖĞRENDİ

Gazeteci Murat Özer ise, "Muhalif medyanın çok uzun zamandır, büyükelçiliklerden ve yurt dışından fonlandıklarını biliyorduk. Şimdi bizzat muhalefet partileri tarafından da fonlandığını öğrenmiş olduk. Kendilerini, objektif, tarafsız ve bağımsız gazeteci olarak lanse edenler aslında hiçte öyle olmadıklarını biz zaten biliyorduk ama kamuoyu da öğrenmiş oldu." diye konuştu.