Muharrem İnce’nin CHP’ye salvolarına HDP’li Sibel Yiğitalp ’kalkan’ oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce son dönemde CHP ve İYİ Parti'nin para akıttığı fondaş medyayı ifşa etmiş ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın CHP'den fon aldıklarını itiraf etmesine yol açan çıkışlarla gündeme geldi.
MUHARREM İNCE'DEN 'ADAM KAZANDI' AÇIKLAMASI
Daha sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de seçim gecesi İsmail Küçükkaya'ya yazdığı 'Adam kazandı' mesajına yönelik gelen eleştiriler üzerine CHP'yi bombaladı.
CHP'Yİ BOMBALADI: 20 SEÇİM KAYBETTİNİZ
İnce, "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! Adam 2002'de kazandı. Adam 2004'te kazandı. 2007'de kazandı. Adam 2009'da yeniden kazandı. Adam 20210 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te 2 seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2017 referandumunu da kazandı. 20 seçim kaybetmişler, 'adam kazandı' lafını bana bıraktırıyorlar" ifadelerini kullandı.