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    • Güncel
    • 18.08.2022 20:56
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    • 18.08.2022 21:30
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    Muharrem İnce'nin CHP'ye salvolarına HDP'li Sibel Yiğitalp 'kalkan' oldu

    CHP ve HDP'nin kurduğu ortaklık bir kez daha açığa çıktı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden eski partisini hedef almış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır her seçimi kazandığını vurgulamıştı. İnce, "20 seçim kaybetmişler, 'adam kazandı' lafını bana bıraktırıyorlar" diyerek CHP'ye yüklendi. İnce'nin salvıları CHP'nin ittifak ortağı HDP'yi rahatsız etti. HDP'li Sibel Yiğitalp yaptığı açıklama ile Muharrem İnce'yi hedef aldı.

    Muharrem İnce’nin CHP’ye salvolarına HDP’li Sibel Yiğitalp ’kalkan’ oldu

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce son dönemde CHP ve İYİ Parti'nin para akıttığı fondaş medyayı ifşa etmiş ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın CHP'den fon aldıklarını itiraf etmesine yol açan çıkışlarla gündeme geldi.

    MUHARREM İNCE'DEN 'ADAM KAZANDI' AÇIKLAMASI
    Daha sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de seçim gecesi İsmail Küçükkaya'ya yazdığı 'Adam kazandı' mesajına yönelik gelen eleştiriler üzerine CHP'yi bombaladı.

    CHP'Yİ BOMBALADI: 20 SEÇİM KAYBETTİNİZ
    İnce, "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! Adam 2002'de kazandı. Adam 2004'te kazandı. 2007'de kazandı. Adam 2009'da yeniden kazandı. Adam 20210 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te 2 seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2017 referandumunu da kazandı. 20 seçim kaybetmişler, 'adam kazandı' lafını bana bıraktırıyorlar" ifadelerini kullandı.

    İNCE CHP'YE VURDU HDP RAHATSIZ OLDU
    Muharrim İnce'nin CHP'yi hedef alan salvoları HDP'yi rahatsız etti.

        HDP'nin 25 ve 26. dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İnce'yi hedef aldı.

        Yiğitalp, İnce için, "Bugün ülkede yaşanan karanlığının mimarlarından birisidir kendisi" dedi.

        CHP - HDP İTTİFAKI
        CHP tabanından çekinip ortaklığı reddetse de CHP ve HDP arasındaki ortaklık her meselede açığa çıkmaya devam ediyor.

        DEMİRTAŞ DA KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK ÇIKMIŞTI
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek hakaret eden Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesinde, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçti.

        Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

        KAFTANCIOĞLU'NA TERÖRDEN TUTUKLU DEMİRTAŞ DESTEĞİ
        Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarını savundu.

            Soruşturmaya ilişkin bir haberin görselini paylaşan Demirtaş, "Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen!" diyerek Kaftancıoğlu'na arka çıktı.
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            Haberler Güncel Muharrem İnce'nin CHP'ye salvolarına HDP'li Sibel Yiğitalp 'kalkan' oldu
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